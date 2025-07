Авторы Borderlands 4 «слили» карту 200+ коллекционных предметов, которые большинство игроков «не могли найти»

Borderlands 4 скрыла более 200 коллекционных предметов, которые должны были остаться секретом от большинства игроков. Но авторы почему-то решили слить их расположение.

Будущая Borderlands 4 не только для «настоящих фанов» настоящих фанатов и тех, у кого есть лишние ₴5,600. Игра устроит тех, кто любит исследовать карту до последнего закоулка. Как подтвердил президент Gearbox Рэнди Питчфорд, разработчики спрятали более 200 фигурок Маркуса-боблхеда — и сами разработчики считают, что большинство игроков их никогда не найдут.

По его словам, команда решила максимально заполнить карту Кайроса (так называется новая планета в игре), добавляя специальные коллекционные предметы. Планировалось, что игрокам понадобится «вынюхивать» каждый уголок самостоятельно, но президент Gearbox пришел к пользователям с «хлебом и солью». Конечно подобные карты существуют во множестве игр, по примеру короков в Zelda BOTW или детальной в Blasphemous. Однако обычно ими делятся после релиза, а не до него.

Также разработчики имеют объяснение, почему по миру разбросаны эти коллекционные предметы. По лору, фигурки попали на планету из-за аварии. Контейнер с ними вылетел со спутника Элпис во время катаклизма и разбился, разбросав фигурки по всему Кайросу.

Питчфорд также объяснил, что разработчики добавили эти боблхеды, чтобы вознаграждать игроков за прохождение сложных и труднодоступных участков карты. Тестируя новые механики передвижения — двойной прыжок, крюк, рывок, планер — команда сама искала самые сложные места, которые только возможно посетить, и там уже размещали коллекционные предметы.

All in all, there are well over 200 Marcus Bobbleheads hidden around Kairos. I expect most players will never see any of them. Some may find a few. A very, very small number of people will explore Kairos so completely that they might discover them all. Each has a story. 12/12 pic.twitter.com/OZBVD40CF2

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) July 13, 2025