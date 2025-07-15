Авторы Borderlands 4 «слили» карту 200+ коллекционных предметов, которые большинство игроков «не могли найти»

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Borderlands 4 скрыла более 200 коллекционных предметов, которые должны были остаться секретом от большинства игроков. Но авторы почему-то решили слить их расположение.

Будущая Borderlands 4 не только для «настоящих фанов» настоящих фанатов и тех, у кого есть лишние ₴5,600. Игра устроит тех, кто любит исследовать карту до последнего закоулка. Как подтвердил президент Gearbox Рэнди Питчфорд, разработчики спрятали более 200 фигурок Маркуса-боблхеда — и сами разработчики считают, что большинство игроков их никогда не найдут.

«Всего на территории Кайроса скрыто более 200 фигурок Маркуса — и это даже не преувеличение. Вероятно, большинство игроков никогда не наткнется на них. Некоторые найдут несколько, единицы — десятки, но только чрезвычайно заядлые исследователи смогут собрать всю коллекцию. Каждая фигурка имеет свою уникальную историю — 12 из 12, как говорится», — пишет Рэнди Питчфорд.

По его словам, команда решила максимально заполнить карту Кайроса (так называется новая планета в игре), добавляя специальные коллекционные предметы. Планировалось, что игрокам понадобится «вынюхивать» каждый уголок самостоятельно, но президент Gearbox пришел к пользователям с «хлебом и солью». Конечно подобные карты существуют во множестве игр, по примеру короков в Zelda BOTW или детальной в Blasphemous. Однако обычно ими делятся после релиза, а не до него.

Также разработчики имеют объяснение, почему по миру разбросаны эти коллекционные предметы. По лору, фигурки попали на планету из-за аварии. Контейнер с ними вылетел со спутника Элпис во время катаклизма и разбился, разбросав фигурки по всему Кайросу.

Питчфорд также объяснил, что разработчики добавили эти боблхеды, чтобы вознаграждать игроков за прохождение сложных и труднодоступных участков карты. Тестируя новые механики передвижения — двойной прыжок, крюк, рывок, планер — команда сама искала самые сложные места, которые только возможно посетить, и там уже размещали коллекционные предметы.

All in all, there are well over 200 Marcus Bobbleheads hidden around Kairos. I expect most players will never see any of them. Some may find a few. A very, very small number of people will explore Kairos so completely that they might discover them all. Each has a story. 12/12 pic.twitter.com/OZBVD40CF2 — Randy Pitchford (@DuvalMagic) July 13, 2025

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Отметим, что Borderlands 4 будет иметь связанный открытый мир с локациями вроде Кратера, Пляж, Туннели RIP, Ад Ордена — все эти зоны видны на опубликованной карте. В то же время неизвестно, будет ли в игре достижение за сбор всех боблхедов. Сам Питчфорд этого не уточнил, но было бы логично добавить ачивку.

Borderlands 4 выходит 12 сентября 2025 года на Xbox Series X|S.

Источник: Randy Pitchford / X (Twitter)