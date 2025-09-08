Hyperliquid анонсировала запуск стейблкоина USDH

Новости Крипто 08.09.2025 comment views icon

Тетяна Нечет

Стейблкоинов становится все больше. Децентрализованная биржа (DEX) для торговли деривативами Hyperliquid планирует запустить собственный стейблкоин под названием USDH. Монеты будут соответствовать стандартам GENIUS, позволят распределять доходы и будут запущены глобально.

Hyperliquid имеет собственный блокчейн первого уровня (Layer-1) и нативный токен HYPE. Проект сосредоточен на торговле с кредитным плечом до 40x. Биржа в настоящее время контролирует примерно 70% децентрализованного рынка бессрочных фьючерсов и фиксирует месячный объем торгов почти $400 млрд в деривативах, а также $20 млрд в спот-торговле. Платформа генерирует примерно $106 млн дохода. Подавляющее большинство стейблкоинов, которые там используют, это USDC. Таким образом, USDH станет альтернативой перемещаемым активам, таким как USDC.

Сейчас валидаторы предлагают эмитентов Paxos предложил использовать 95% своих резервных доходов для выкупа токенов HYPEпоскольку предлагает монеты, которые соответствуют нормам как американского GENIUS Act, так и европейской системы MiCA

Frax предложил подход, ориентированный на сообщество, передавая 100% доходности казначейских облигаций пользователямс нулевой комиссией

Коалиция Agora подчеркнула нейтралитет и согласованностьобязавшись направить весь чистый доход на выкуп HYPE или в Фонд помощи Hyperliquid

Ethena также проявила заинтересованность.

Hyperliquid установила 10 сентября как конечный срок подачи предложений, а голосование запланировано на 14 сентября.

Источник: Hyperliquid

