Игра Minecraft Earth вышла в ранний доступ





С небольшим отставанием от графика новая игра Minecraft Earth с дополненной реальностью вышла в раннем доступе. Увы, перечень стран доступности проекта оказался еще скромнее, чем ожидалось.

Mojang и Microsoft официально подтвердили, что на сегодняшний день AR-проект доступен на Android и iOS в девяти странах. Великобритания — последнее дополнение в списке, тогда как ранее игра стала доступна в Австралии, Канаде, Исландии, Мексике, Новой Зеландии, Филиппинах, Южной Корее и Швеции.

Немного странно, что США и многие другие игровые страны, присутствие которых казалось очевидным на этапе запуске, в списке не оказалось. Так что всем, кто очень сильно ждет эту игру, придется подождать еще несколько недель. Создатели явно хотят удостовериться, что их следующий крупный проект готов к масштабному запуску, поэтому не спешат, да и какой в этом смысл?

Пару недель особо роли не играют. В конце концов, это только версия для раннего доступа, тогда как финальная версия будет включать в себя гораздо больше контента. Так что в таких случаях всегда лучше немного подождать, чтобы не испортить себе впечатления и получить максимум удовольствия от игры, когда она будет полностью готова.

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