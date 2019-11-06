Игра Minecraft Earth вышла в ранний доступ
С небольшим отставанием от графика новая игра Minecraft Earth с дополненной реальностью вышла в раннем доступе. Увы, перечень стран доступности проекта оказался еще скромнее, чем ожидалось.
Mojang и Microsoft официально подтвердили, что на сегодняшний день AR-проект доступен на Android и iOS в девяти странах. Великобритания — последнее дополнение в списке, тогда как ранее игра стала доступна в Австралии, Канаде, Исландии, Мексике, Новой Зеландии, Филиппинах, Южной Корее и Швеции.
Немного странно, что США и многие другие игровые страны, присутствие которых казалось очевидным на этапе запуске, в списке не оказалось. Так что всем, кто очень сильно ждет эту игру, придется подождать еще несколько недель. Создатели явно хотят удостовериться, что их следующий крупный проект готов к масштабному запуску, поэтому не спешат, да и какой в этом смысл?
Пару недель особо роли не играют. В конце концов, это только версия для раннего доступа, тогда как финальная версия будет включать в себя гораздо больше контента. Так что в таких случаях всегда лучше немного подождать, чтобы не испортить себе впечатления и получить максимум удовольствия от игры, когда она будет полностью готова.
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- Minecraft Earth — новая мобильная игра (iOS и Android) в дополненной реальности по мотивам популярного интерактивного конструктора Minecraft в стиле Pokémon Go. В ней можно гулять по улицам, добывать ресурсы и, главное, строить собственные здания — и все это в параллельной реальности. Анонс проекта состоялся в мае, а в июне на WWDC провели впечатляющую демонстрацию того, что можно будет делать в игре, после чего стартовало закрытое бета-тестирование. Дата полноценного запуска игры по-прежнему не раскрывается.
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- В Mojang уже готовятся к выпуску следующего проекта по миру Minecraft, планируя его анонс до конца 2019 года.