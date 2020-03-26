



Основатель Valve News Network Тайлер МакВикер обнаружил, что в недавно вышедшую игру Half-Life: Alyx можно запустить и без гарнитуры виртуальной реальности. Для этого потребуются лишь некоторые команды. Ему также удалось включить управление мышью и клавиатурой, и эти традиционные компьютерные органы управления, кажется, работают прилично, без каких-либо серьезных ухищрений.

В Twitch было опубликовано видео, демонстрирующее игровой процесс без гарнитуры виртуальной реальности и соответствующих игровых контроллеров. С учётом этого, можно ожидать, что в скором времени появятся модификации, позволяющие легко запускать игру Half-Life: Alyx тем пользователям, у которых нет гарнитуры виртуальной реальности.

Сама Valve ожидает, что это скоро произойдет, о чём недавно сообщил дизайнер Робин Уолкер. Хотя в компании отмечают, что игра изначально разрабатывалась именно для виртуальной реальности, и переход на плоский дисплей может привести к разочарованию.

«Это наглядно продемонстрирует людям, почему мы сделали Half-Life: Alyx в VR. Это будет очень чёткий способ увидеть всё, что мы получили при переходе в виртуальную реальность», — сообщил Робин Уолкер.

Источник: wccftech