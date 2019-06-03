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Игре Tetris исполняется 35 лет, она является самой популярной головоломкой за всё время

Игре Tetris исполняется 35 лет, она является самой популярной головоломкой за всё время

Игре Tetris исполняется 35 лет, она является самой популярной головоломкой за всё время


На этой неделе игре Tetris исполняется 35 лет. За столь длительное время существования эта игра была продана в количестве 170 млн копий и является самой популярной головоломкой. Она успела покорить практически все компьютерные и игровые платформы. Лишь Minecraft может похвастаться большими объёмами продаж.

Игра Tetris была создана 6 июня 1984 года научным сотрудником Вычислительного центра Академии наук СССР Алексеем Пажитновым. В этот день он показал свою разработку коллегам по лаборатории, а сам процесс создания игры занял у него около 6 недель. После этого началось вирусное распространение игры как по советским институтам, так и за границей. Что интересно, идея игры родилась в качестве производной от очень популярной в СССР головоломки пентамино. Но из-за того, что вычислительной мощности компьютеров Вычислительного центра Академии наук СССР не хватало для реализации вращения фигурки из пяти элементов, пентамино превратилось в игре в тетрамино. Лишь несколько лет спустя – в 90-х годах – появилась более сложная версия игры с фигурами пентамино. Кстати, само название игры происходит от комбинации слов «тетра» («четыре» в переводе с греческого) и «теннис», любимого вида спорта Алексея Пажитнова.

Игре Tetris исполняется 35 лет, она является самой популярной головоломкой за всё время

Во многом своему ошеломительному успеху игра Tetris обязана портативной игровой консоли Game Boy, на которой она появилась в 1989 году. Только эта платформа обеспечила около 35 млн проданных копий.

Несмотря на то, что игра Tetris родом из СССР и появилась ещё в середине 80-х, многие жители уже бывшего Союза впервые познакомились с ней лишь десятилетие спустя – благодаря портативной игровой консоли Brick Game E9999 in 1.

Игре Tetris исполняется 35 лет, она является самой популярной головоломкой за всё время

Но в западных странах игра Tetris в различных модификациях активно распространялась и до того. Кстати, Tetris стал первой советской компьютерной игрой, вышедшей на Западе, а вопросом её лицензирования занимались на высшем государственном уровне, в том числе опосредствованно в этом принимал участие и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв.

Несмотря на то, что с момента выхода Tetris прошло уже 35 лет, вычислительная мощность компьютером и игровых консолей возросла на порядки, пользователям предлагаются всё более фотореалистичные игры с продуманным сюжетом, эта головоломка всё ещё остаётся популярной. Она доступна на многих современных игровых платформах и продолжает привлекать внимание игроков, пожирая время часами.

Источник: Engadget

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