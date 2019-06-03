Игре Tetris исполняется 35 лет, она является самой популярной головоломкой за всё время





На этой неделе игре Tetris исполняется 35 лет. За столь длительное время существования эта игра была продана в количестве 170 млн копий и является самой популярной головоломкой. Она успела покорить практически все компьютерные и игровые платформы. Лишь Minecraft может похвастаться большими объёмами продаж.

Игра Tetris была создана 6 июня 1984 года научным сотрудником Вычислительного центра Академии наук СССР Алексеем Пажитновым. В этот день он показал свою разработку коллегам по лаборатории, а сам процесс создания игры занял у него около 6 недель. После этого началось вирусное распространение игры как по советским институтам, так и за границей. Что интересно, идея игры родилась в качестве производной от очень популярной в СССР головоломки пентамино. Но из-за того, что вычислительной мощности компьютеров Вычислительного центра Академии наук СССР не хватало для реализации вращения фигурки из пяти элементов, пентамино превратилось в игре в тетрамино. Лишь несколько лет спустя – в 90-х годах – появилась более сложная версия игры с фигурами пентамино. Кстати, само название игры происходит от комбинации слов «тетра» («четыре» в переводе с греческого) и «теннис», любимого вида спорта Алексея Пажитнова.

Во многом своему ошеломительному успеху игра Tetris обязана портативной игровой консоли Game Boy, на которой она появилась в 1989 году. Только эта платформа обеспечила около 35 млн проданных копий.

Несмотря на то, что игра Tetris родом из СССР и появилась ещё в середине 80-х, многие жители уже бывшего Союза впервые познакомились с ней лишь десятилетие спустя – благодаря портативной игровой консоли Brick Game E9999 in 1.

Но в западных странах игра Tetris в различных модификациях активно распространялась и до того. Кстати, Tetris стал первой советской компьютерной игрой, вышедшей на Западе, а вопросом её лицензирования занимались на высшем государственном уровне, в том числе опосредствованно в этом принимал участие и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв.

Несмотря на то, что с момента выхода Tetris прошло уже 35 лет, вычислительная мощность компьютером и игровых консолей возросла на порядки, пользователям предлагаются всё более фотореалистичные игры с продуманным сюжетом, эта головоломка всё ещё остаётся популярной. Она доступна на многих современных игровых платформах и продолжает привлекать внимание игроков, пожирая время часами.

Источник: Engadget