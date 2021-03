ИИ Deep Nostalgia позволяет «вдохнуть жизнь» в старые фотографии, создавая анимацию с движениями лица

Компания MyHeritage, которая позволяет воссоздать генеалогическое дерево, запустила новый сервис под названием Deep Nostalgia. Он анимирует старые фотографии и создаёт эффект движения запечатлённых на снимке людей. Для его работы используется ИИ, лицензированный у компании D-ID.

Deep Nostalgia анализирует загружаемую фотографию и затем накладывает её на предварительно записанные ролики с движением лица, выбирая из базы данных наиболее подходящий ролик. Благодаря этому удаётся создать новое видео, на котором человек с фотографии двигает головой, моргает глазами, улыбается. Таким образом, сервис позволяет предположить, как бы мог выглядеть и двигаться человек с фотографии, если бы он был записан на видео. Это позволяет пользователям загружать фотографии близких умерших людей и видеть их в «движении».

“It makes me so happy to see him smile again!» Try our new #DeepNostalgia #PhotoAnimation feature for yourself and prepare to be AMAZED!!! https://t.co/p3h600G3MX pic.twitter.com/YdAn9IxyW0

— MyHeritage (@MyHeritage) February 28, 2021