Илон Маск: И моргнуть не успеете, как запас хода Tesla Model S достигнет 400 миль (640 км)





Электромобили Tesla выделяются среди всех остальных, кроме прочего, большим запасом хода на одной подзарядке (по циклу EPA). Говоря точнее, по показателю пробега на 1 кВт·ч затрачиваемой энергии нынешние модели (кроссовер Model X, старший седан Model S и младший Model 3) являются неоспоримыми лидерами (каждая в своей категории, разумеется), о чем мы вскользь упоминали во вчерашней новости о достижениях компании по итогам 2019 года. И уже очень скоро седан Model S получит обновление, которое обеспечит ему еще большее преимущество над конкурентами по этому показателю. Соответствущий анонс глава Tesla Илон Маск сделал во время вчерашнего конференц-звонка по итогам квартала.

«Мы быстро подбираемся к 400-мильному диапазону для Model S. Так что вы и моргнуть не успеете, как Model S получит запас хода в 400 миль (около 640 км — прим. ред.)», — сказал Маск, отвечая на вопрос о том, когда Model S и Model X тоже перейдут на новейшие аккумуляторы, которые используются в Model 3.

Для начала стоит вспомнить, что в апреле прошлого года электромобили Tesla Model S и Model X получили увеличенный запас хода при прежней емкости батареи благодаря улучшенной трансмиссии и прочим сопутствующим оптимизациям. Эти улучшения увеличили запас хода Model S в версии Long Range до 373 миль (600 км), а версии Performance — до 348 миль (560 км).

По словам главы Tesla, основной химический состав аккумуляторных ячеек «улучшился многократно за эти годы», и что компания «очень довольна» достигнутым показателем энергетической плотности ячеек. Увы, Маск не уточнил, но, судя по всему, говоря о 400-мильном рубеже, он имел в виду как раз дальнобойную Long Range.

Несмотря на эволюционное развитие технологии, обеспечивающее дальнейшее увеличение энергетической плотности, Tesla планирует в этом году выпустить и более производительную Model S на новой трансмиссии Plaid с аккумуляторной батареей повышенной емкости.

В апреле пройдет следующее мероприятие Tesla Investor Battery Day, где нам и расскажут о новых батарейных разработках, в том числе и с применением технологий Maxwell Technologies. Именно там, вероятнее всего, и состоится анонс более выносливой Tesla Model S. Кроме того, мы все еще надеемся в будущем увидеть премиальную Tesla Model 3 с аккумулятором на 100 кВт•ч и режимом быстрого ускорения Ludicrous Mode.

Источник: и