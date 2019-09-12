Илон Маск: Через год мы выпустим новую платформу Tesla с тремя электродвигателями и скоростным режимом Plaid Mode, она будет доступна для Model S, X и Roadster (но не для Model 3 и Y)

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Похоже компания Tesla не нуждается в пресс-службе, так как самые интересные новости о ее продукции можно найти в twitter Илона Маска. На этот раз помимо радости по поводу рекорда электромобиля Tesla Model S на калифорнийской гоночной трассе Лагуна Сека глава компании озвучил подробности нового скоростного режима Plaid Mode.

По словам Илона Маска новый режим Plaid будет еще быстрее, чем существующий Ludicrous:

The only thing beyond Ludicrous is Plaid — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2019

Правда, получат его только новые электромобили, причем не всех моделей — для его реализации понадобится платформа с тремя электродвигателями, которая еще находится в разработке и будет доступна для Model S, Model X и Roadster, но не будет доступна для моделей Model 3 и Model Y.

Yes. To be clear, Plaid powertrain is about a year away from production & applies to S,X & Roadster, but not 3 or Y. Will cost more than our current offerings, but less than competitors. — Elon Musk (@elonmusk) September 12, 2019

Интересно, что впервые о режиме Plaid компания Tesla официально заявила еще в 2015 году, когда анонсировала разработку новой версии модели Roadster.

Напомним, что летом в сети появились слухи о скором выходе новой улучшенной платформы Tesla с тремя электродвигателями, однако тогда Илон опроверг их, заявив что следующее поколение электромобилей компании получит лишь незначительные улучшения. Теперь же Маск напрямую признал наличие таких планов и даже назвал дату их выхода — примерно через год, то есть осенью 2020 года.

P.S. Видео специально для тех, кто не понимает, почему скоростные режимы в Tesla названы Ludicrous и Plaid (1:45):

Источник: Elon Musk