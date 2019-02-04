Tesla приобрела за $200 млн компанию Maxwell Technologies, которая занимается производством аккумуляторов и суперконденсаторов

Производитель электромобилей Tesla приобрел калифорнийскую компанию Maxwell Technologies, которая занимается выпуском батарей, суперконденсаторов и других аккумуляторных компонентов. Покупка обошлась в сумму порядка $200 млн, совет директоров Maxwell единогласно утвердил сделку, которая должна завершиться во втором квартале 2019 года.

Компания со штаб-квартирой в Сан-Диего (Калифорния, США) была основана в 1965 году, в 1983 ее вывели на биржу NASDAQ. В данный момент в компании работают 380 сотрудников, за первые 9 месяцев 2018 года компания заработала $91 млн. По состоянию на пятницу акции компании оценивались в $3,00 за штуку (капитализация $140 млн), однако Tesla предложила за каждую акцию $4,75, что подняло оценку до $200 млн. Компания сотрудничает с такими автопроизводителями, как Geely/Volvo, General Motors, Lamborghini, Peugeot Citroën Groupe.

Помимо классических аккумуляторов и суперконденсаторов Maxwell работает над улучшением технологии сухих электродов для аккумуляторов. Судя по презентации компании, это позволит поднять энергоемкость таких батарей до отметки 300 Втч на килограмм (в недалекой перспективе — до 500 Втч), тогда как актуальное поколение литиевых батарей показывает результат на уровне 250 Втч/кг.

Отметим, что это приобретение пойдет на пользу обеим компаниям. Maxwell Technologies получит дополнительные средства на разработку перспективных технологий и гарантированный объем закупок готовой продукции, а Tesla — более емкие и легкие батареи для своих электромобилей, а также помощь в разработке твердотельных батарей.

Источник: Maxwell Technologies, Electrek, InsideEV’s