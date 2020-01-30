Новый отчет Tesla: выйти на прибыль по итогам года не удалось, выручка бьет рекорды, кроссовер Tesla Model Y выйдет уже в этом квартале





Tesla отчиталась за четвертый квартал 2019 финансового года и весь год в целом. Забегая вперед, скажем, что рекордные поставки автомобилей и успехи других направлений обеспечили автопроизводителю рекордную выручку (как квартальную, так и годовую), а вот прибыль есть только по итогам заключительного квартала, тогда как по итогам годам компания все еще убыточна. Теперь подробнее — выбрали из отчета и конференц-звонка с инвесторами главное.

Минувшая четверть года завершилась для Tesla рекордной выручкой в размере $7,384 млрд, увеличившись в годовом выражении на 17%, а в квартальном — на 2%. Общая валовая маржа в квартальном выражении увеличилась на 72 базисных пунктов — с 4,1% до 4,9% (а вот в годовом получился спад на 87 базисных пунктов); операционная прибыль, рассчитанная по методике GAAP, составила $359 млн, что соответствует росту на 38% в квартальном выражении и спада на 13% — в годовом. Операционные расходы незначительно выросли — с $1,029 млрд до $1,032 млн. Из них на НИОКР было потрачено $345 млн. против $356 млн годом ранее.

Как отмечалось выше, квартал компания завершила финансовый квартал с чистой прибылью $105 млн ($386 млн если считать не по GAAP) против $140 млн год назад. С другой стороны, этому результату способствовала «чистое» дотирование на сумму $133 млн другими автопроизводителями, не укладывающимися в экологические нормы — речь о средней норме выбросов углекислого газа на весь автопарк конкретного производителя за год. Законодательство ЕС допускает «объединение» автопарков разных производителей. Так компании, которые не вписываются в норму, могут избегать крупных штрафов. Как бы там ни было, это шестой прибыльный квартал в истории компании.

Если рассматривать более подробно по направлениям бизнеса, то по итогам квартала почти все они показали рост выручки, кроме поднаправления автомобильного лизинга. Основной автомобильный бизнес обеспечил 86,2% совокупной выручки — $6,368 млрд, что соответствует скромному росту на 1% в годовом выражении (в квартальном на 19%). В то же время те самые экологические дотации выросли на 40%. Валовая маржа автомобильного бизнеса, выступающая важным индикатором для инвесторов, составила 22,5%, снизившись в квартальном выражении на 31 базисный пункт, а в годовом падение и вовсе составило 179 базисных пунктов. Направление систем производства и хранения энергии принесло $436 млн (год назад результат был $372 млн, а кварталом ранее — $402 млн). Еще $580 млн обеспечили сервисы и прочие направления против $531 млн год назад и $548 млн — кварталом ранее.

По итогам всего 2019 года Tesla выручила $24,578 млрд (за 2018 год было $21,461 млрд), что является новым рекордом для компании. Из них $20,821 млрд пришлось на автомобильный бизнес. Чистая прибыль по итогам второго полугодия 2019 года оказалась недостаточно большой, чтобы перекрыть убытки первого полугодия и итоговый финрезультат по-прежнему со знаком минус — чистые убытки в размере $862 млн. С другой стороны в 2018 году убытки были куда больше — $1 млрд. Пока у Tesla не было ни одного прибыльного года.

Отчет о рекордных поставках автомобилей мы уже внимательно изучили в начале месяца, поэтому останавливаться не будем. Отметим лишь, что план по поставкам автомобилей на весь 2020 год — 500 тыс. единиц. Также стоит отметить, что уровень запасов готовых автомобилей в конце четвертого квартала 2019 года достиг самого низкого уровня за последние четыре года — автомобилей осталось всего на 11 дней продаж.

Что важно, поставки компактного кроссовера Model Y начнутся уже в этом квартале. Вероятнее всего, поставки начнутся в марте. Более того, Tesla увеличила запас хода конфигурации AWD с двумя моторами с 450 км до 506 км, сделав ее самой энергоэффективной (пробег в милях по циклу EPA на 1 кВт*ч затрачиваемой энергии — график выше) в классе. В США эта конфигурация предлагается за $51 тыс. Напомним, в апреле электромобили Tesla Model S и Model X получили новые электромоторы и увеличенный запас хода при прежней емкости батареи. На сегодня автомобили Tesla обеспечивают самый большой запас хода на одной подзарядке (по циклу EPA). О новой платформе Plaid также не стоит забывать.

С учетом того, что Model Y выйдет на полгода раньше, а также завода Gigafactory 3 (производственная мощность завода — 150 тыс. Model 3 в год, после введения линии по сборке Model Y (ее строительство уже началось) компания рассчитывает увеличить мощность до 250 тыс. электрокаров), вероятно, план будет перевыполнен. Справедливости ради, Tesla изначально планировала выйти на объемы производства 500 тыс. автомобилей в 2018 году.

Официально: отгрузки автомобилей, собранных на будущем немецком заводе Tesla Gigafactory 4 в Бранденбурге, планируется начать в 2021 году. Напомним, первым делом на Gigafactory 4 начнется производство компактных кроссоверов Model Y, а затем и седанов Model 3.

Общие поставки домашних аккумуляторов Powerwall и промышленных Powerpack достигли рекордных 530 МВт·ч (рост на 11% в квартальном выражении и на 136% — в годовом. Сюда входят и поставки промышленных Tesla Megapack — нового аккумулятора емкостью до 3 МВт*ч для создания огромных хранилищ энергии. За весь 2019 год поставила суммарно аккумуляторов для систем хранения энергии на 1,65 ГВт·ч, что больше, чем за все предыдущие годы вместе взятые. Выпуск солнечных панелей в квартальном выражении удалось поднять с 43 МВт до 54 МВт, но в годовом наблюдается спад на 26%. Помним, что во время предыдущего конференц-колла с инвесторами Маск сделал очень смелое заявление, что в будущем энергетический бизнес Tesla Energy и автомобильный бизнес Tesla Automotive сравняются по объемам выручки.

Глобальная сеть станций быстрой зарядки Tesla Supercharger увеличилась до 1821 штук (рост на 28%), а количество точек подключения — до 16,104 штук (рост на 34%). Не забываем про первые три станции быстрой зарядки Supercharger, которые должны появиться в Украине в этом квартале. Кроме того, буквально на днях Маск пообещал, что в этом году станций быстрой зарядки Supercharger V3 с удвоенной мощностью 250 кВт станет заметно больше.

Парк автомобилей Tesla Mobile Service за 2019 году вырос вдвое — до 743 машин. В то же время компания отмечает, что онлайн-продажи увеличились на 50%, тогда как офлайн-продажи остались на прежнем уровне.

Свободный денежный поток, получаемый вычетом из операционного денежного потока капитальных расходов, по итогам квартала составил $1 млрд, а объем денежных средств и их эквивалентов на конец года достиг $6,3 млрд, увеличившись на $930 млн.

Автомобили Tesla с включенным автопилотом суммарно наездили по дорогам общего пользования уже более 3 млрд миль. В последний раз компания делилась статистикой в 2018 году, тогда пробег составлял 1 млрд миль.

В ходе конференц-колла по итогам квартала с аналитиками и инвесторами Илон Маск пролил еще немного света на планы и будущие анонсы Tesla.

Представленный в конце прошлого года электропикап Tesla Cybertruck в необычном футуристическом дизайне пользуется очень высоким спросом. Увы, свежей статистики не сообщили, в последний раз говорилось о 250 тыс. предзаказов.

Рентабельность Model Y должна быть выше, чем у Model 3. Ранее говорилось, что капитальные затраты на Model Y за счет общей платформы и улучшений удалось сократить вдвое по сравнению с Model 3.

Tesla начала зарабатывать на своих программных сервисах — Autopilot, опция FSD и прочие премиальные функции.

Продвинутый автопилот Full Self-Driving (FSD), который Илон Маск обещал до конца года 2019, теперь ожидается в течение нескольких месяцев. Маск добавил, что он довольно оптимистично оценивает новые сроки запуска функции, которая позволит автомобилям автоматически перемещаться по дорогам в пределах города (под постоянным надзором водителя, естественно), сейчас они могут автоматически перемещаться только по автомагистралям.

Ранее Tesla говорила, что рассчитывает запустить фирменный сервис роботакси Tesla Network в 2020 году. Он позволит владельцам электромобилей сдавать их в аренду другим водителям в неиспользуемое время и зарабатывать на этом. Остаются ли эти планы в силе, пока не уточняется. Маск лишь отметил, что запуск Tesla Network может случится раньше полноценного внедрения FSD.

В будущем автомобили Tesla могут быть подключены к системе глобального спутникового интернета Starlink.

Отвечая на вопрос аналитика JMP Securities касательно недавнего поглощения производителя аккумуляторов и суперконденсаторов Maxwell Technologies, Маск упомянул грядущее мероприятие Battery Day, где будут обсуждаться соответствующие планы и технологии, включая суперконденсаторы и инновационные решения с сухим электродом. Последним отведена некая важная роль в будущих продуктах Tesla.

Источник: Tesla