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Илон Маск назвал чиновников Комиссии по ценным бумагам «мерзавцами» за преследование Tesla

Илон Маск назвал чиновников Комиссии по ценным бумагам «мерзавцами» за преследование Tesla

Гендиректор Tesla Илон Маск раскритиковал регулятора ценных бумаг США (SEC), назвав чиновников «ублюдками». Миллиардер считает несправедливым выдвижение против него обвинений в мошенничестве из-за твитов 2018 года. Тогда в SEC посчитали сообщение Илона Маска о выкупе акций Tesla манипуляцией рынка. После стороны заключили соглашение, по которому Маск и Tesla должны выплатить штраф по $20 млн каждый. Его также на три года отстранили с поста главы совета директоров и запретили писать в Twitter без консультации с юристами.

Теперь же Маск выразил свои претензии к SEC, заявив, что финансирование для приватизации Tesla было фактически обеспечено, но агентство «тем не менее продолжало активное публичное расследование».

Самый богатый человек в мире добавил, что чувствовал себя вынужденным урегулировать вопрос, потому что банки угрожали прекратить предоставление капитала. Если бы это произошло, компания бы стала банкротом.

«Поэтому я был вынужден незаконно уступить SEC. Они ублюдки».

Илон Маск

Глава Tesla сравнил это с шантажом, когда приставляют «пистолет к голове вашего ребенка».

«Я был вынужден признать, что солгал, чтобы спасти жизнь Tesla, и это единственная причина».

Илон Маск

Претензии к SEC Маск высказал на конференции TED в Ванкувере, где также заявил о желании приобрести Twitter за $43 млрд.

SEC ответила на обвинения Илона Маска в нарушении обязательств и постоянной травле Tesla — регулятор все отрицает

 

 


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