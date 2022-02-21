SEC ответила на обвинения Илона Маска в нарушении обязательств и постоянной травле Tesla — регулятор все отрицает

После обвинений со стороны Илона Маска официальный представитель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовал письмо, в котором высказал позицию регулятора.

В жалобе Илона Маск утверждал, что SEC проводит необоснованные расследования против автопроизводителя и не выплачивает акционерам Tesla $40 млн. в рамках соглашения 2018 года.

В Комиссии по ценным бумагам и биржам завили, что выполнили постановление суда, которое требует от нее подачи отчетов о статусе распределения. Но с самой выплатой произошли задержки.

«Учитывая сложность распределения, потребовалось время для разработки плана. Этот процесс близится к завершению, и, если не возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства, план будет представлен на утверждение суда к концу марта 2022 года», – пишет представитель SEC Стив Буххольц.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Жалоба на SEC появилась после того, как Комиссия по ценным бумагам вызвала основателя Tesla в суд из-за поста, в котором Илон Маск провел опрос, спрашивая, стоит ли ему продавать 10% доли в автокомпании. Твит обрушил стоимость акций Tesla на 16%, что в Комиссии посчитали очередной манипуляцией рынком.

Комиссия считает, что Илон Маск публиковал в Twitter заявления о важных финансовых темах без предварительного одобрения, как это требовало соглашение 2018 года. В Tesla считают, что твиты не подпадали под действие сделки.