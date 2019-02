У Илона Маска снова неприятности с Комиссией по ценным бумагам из-за сообщения в Twitter

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск против главного исполнительного директора компании Tesla Илона Маска. Регулятор просит суд привлечь Маска к ответу за неуважительное отношение и нарушение условий заключённого ранее соглашения. Причиной для такого обвинения стала очередная публикация в сервисе микроблогов Twitter.

Напомним, в прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США заинтересовалась твитами Илона Маска о выкупе акций Tesla и начала соответствующее расследование. Впоследствии между сторонами было заключено соглашение, по условиям которого Маск должен был выплатить штраф в сумме $20 млн (столько же должна была выплатить Tesla), покинуть пост главы совета директоров компании и не возвращаться на эту должность на протяжении 3 лет.

Но в одном из недавних твитов Маска Комиссия по ценным бумагам и биржам США увидела нарушение этого соглашения. Речь идёт о следующем сообщении, в котором говорится, что в 2019 году Tesla выпустит около 500 тыс. электромобилей.

Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019

