У Илона Маска снова неприятности с Комиссией по ценным бумагам из-за сообщения в Twitter
Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск против главного исполнительного директора компании Tesla Илона Маска. Регулятор просит суд привлечь Маска к ответу за неуважительное отношение и нарушение условий заключённого ранее соглашения. Причиной для такого обвинения стала очередная публикация в сервисе микроблогов Twitter.
Напомним, в прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США заинтересовалась твитами Илона Маска о выкупе акций Tesla и начала соответствующее расследование. Впоследствии между сторонами было заключено соглашение, по условиям которого Маск должен был выплатить штраф в сумме $20 млн (столько же должна была выплатить Tesla), покинуть пост главы совета директоров компании и не возвращаться на эту должность на протяжении 3 лет.
Но в одном из недавних твитов Маска Комиссия по ценным бумагам и биржам США увидела нарушение этого соглашения. Речь идёт о следующем сообщении, в котором говорится, что в 2019 году Tesla выпустит около 500 тыс. электромобилей.
Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019
— Elon Musk (@elonmusk) 20 февраля 2019 г.
Отмечается, что перед публикацией в социальных сетях важной информации Илон Маск должен был получить одобрение со стороны Tesla. Но Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что Маск напрямую поделился этими «неточными и существенными» данными с более чем 24 млн человек.
Отметим, ранее Маск заявлял, что Комиссия не сможет помешать ему публиковать то, что он хочет, если эти сведения не несут риска повлиять на стоимость акций. Очевидно, регулятор считает, что публикация сведений и примерных объёмах годового выпуска электромобилей всё же может вызвать изменение стоимости ценных бумаг компании Tesla.
Источник: Engadget
- 7 августа 2018 года Илон Маск сообщил в Twitter, что хочет сделать Tesla частной компанией и готов выкупить с биржи все акции по цене $420 за штуку. Так он хотел рассказать о новости сразу всем инвесторам вместо частного общения с крупнейшими из них. После этого заявления акции Tesla резко подорожали более чем на 10% (с $340 до $370), из-за чего биржам пришлось прекратить торги.
- После этого сообщения Комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку, а некоторые инвесторы подали на Маска в суд.
- Первоначально Маск утверждал, что финансирование приватизации уже обеспечено. Но позже выяснилось, что переговоры с суверенным фондом Саудовской Аравии и другим потенциальным источниками финансирования еще идут.
- 16 августа The New York Times рассказала о том, что некоторые члены совета директоров обеспокоены состоянием Маска и положением дел в Tesla. Маск сказал газете, что из-за очень сложного года в Tesla он очень вымотан, работает по 120 часов в неделю и практически не спит. В то же время он не планирует отказываться от занимаемых должностей председателя совета директоров и генерального директора Tesla.
- 25 августа Илон Маск рассказал, что действительно хотел превратить Tesla в частную компанию, но он передумал после консультаций с инвесторами и финансовыми экспертами.
- В сентябре министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении компании Tesla из-за твита Илона Маска о выкупе акций Tesla, а два дня назад гражданский иск к бизнесмену подала SEC, обвинив его в мошенничестве с ценными бумагами.
- В конце сентября Илон Маск пошел на сделку с SEC. Он уйдет с поста председателя совета директоров Tesla и заплатит $20 млн штрафа (еще $20 млн выплатит Tesla).
- В конце декабря 2018 года в составе совета директоров Tesla произошли изменения, которые стали следствием заключённого с SEC соглашения.