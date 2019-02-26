У Илона Маска снова неприятности с Комиссией по ценным бумагам из-за сообщения в Twitter

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала судебный иск против главного исполнительного директора компании Tesla Илона Маска. Регулятор просит суд привлечь Маска к ответу за неуважительное отношение и нарушение условий заключённого ранее соглашения. Причиной для такого обвинения стала очередная публикация в сервисе микроблогов Twitter.

Напомним, в прошлом году Комиссия по ценным бумагам и биржам США заинтересовалась твитами Илона Маска о выкупе акций Tesla и начала соответствующее расследование. Впоследствии между сторонами было заключено соглашение, по условиям которого Маск должен был выплатить штраф в сумме $20 млн (столько же должна была выплатить Tesla), покинуть пост главы совета директоров компании и не возвращаться на эту должность на протяжении 3 лет.

Но в одном из недавних твитов Маска Комиссия по ценным бумагам и биржам США увидела нарушение этого соглашения. Речь идёт о следующем сообщении, в котором говорится, что в 2019 году Tesla выпустит около 500 тыс. электромобилей.

Tesla made 0 cars in 2011, but will make around 500k in 2019 — Elon Musk (@elonmusk) 20 февраля 2019 г.

Отмечается, что перед публикацией в социальных сетях важной информации Илон Маск должен был получить одобрение со стороны Tesla. Но Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждает, что Маск напрямую поделился этими «неточными и существенными» данными с более чем 24 млн человек.

Отметим, ранее Маск заявлял, что Комиссия не сможет помешать ему публиковать то, что он хочет, если эти сведения не несут риска повлиять на стоимость акций. Очевидно, регулятор считает, что публикация сведений и примерных объёмах годового выпуска электромобилей всё же может вызвать изменение стоимости ценных бумаг компании Tesla.

Источник: Engadget