Илон Маск пообещал, что электромобили Tesla скоро смогут стримить видео с Netflix и YouTube на встроенные дисплеи (но только во время стоянки)

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Илон Маск порадовал владельцев и потенциальных покупателей электромобилей Tesla сообщением, что скоро они смогут смотреть любимые фильмы, сериалы и видеоролики на платформах Netflix и YouTube не выходя из машины. Естественно, сделать это можно будет только в те моменты, когда электромобиль припаркован, однако в будущем нельзя исключать и возможность разблокировки функции на ходу при использовании автопилота.

Анонс был сделан в стиле Илона Маска, с помощью сообщения в Twitter:

Ability to stream YouTube & Netflix when car is stopped coming to your Tesla soon! Has an amazingly immersive, cinematic feel due to the comfy seats & surround sound audio. — e^👁🥧 (@elonmusk) July 27, 2019

Маск подчеркнул, что просмотр видео будет «удивительно захватывающим и кинематографическим» благодаря удобным креслам и объемному звуку. Конкретные сроки не называются, но Илон упомянул, что это произойдет достаточно скоро.

Отметим, что данная функция выглядит весьма логичной — электромобили Tesla оснащаются крупными экранами на центральной консоли (15-дюймовый в Model 3 и 17-дюймовый в Model S/X) и «подключены» к сетевым сервисам, так что для стриминга видеоконтента все готово. В данный момент экраны можно использовать для игр:

Напомним, что недавно об аналогичной функции заявили японцы, чей новый электромобиль Honda e получил приборную панель из пяти экранов.

Источник: The Verge