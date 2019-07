Илон Маск пообещал, что электромобили Tesla скоро смогут стримить видео с Netflix и YouTube на встроенные дисплеи (но только во время стоянки)

Илон Маск порадовал владельцев и потенциальных покупателей электромобилей Tesla сообщением, что скоро они смогут смотреть любимые фильмы, сериалы и видеоролики на платформах Netflix и YouTube не выходя из машины. Естественно, сделать это можно будет только в те моменты, когда электромобиль припаркован, однако в будущем нельзя исключать и возможность разблокировки функции на ходу при использовании автопилота.

Анонс был сделан в стиле Илона Маска, с помощью сообщения в Twitter:

Ability to stream YouTube & Netflix when car is stopped coming to your Tesla soon! Has an amazingly immersive, cinematic feel due to the comfy seats & surround sound audio.

