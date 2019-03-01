Илон Маск предупредил инвесторов, что в этом квартале у Tesla, скорее всего, не будет прибыли. Компания закроет большинство магазинов и перейдет на модель с онлайн-продажами

Продолжая тему сегодняшних анонсов Tesla, стоит отметить еще несколько важных моментов.

Model 3s now available Standard Range: 220mi, $35k

Standard Range Plus: 240mi, $37k

Mid Range: 264mi, $40k

Long Range: 325mi, $43k

Long Range AWD: 310mi, $47k

Performance AWD: 310mi, $58k, 0-60 mph in 3.2s!

https://t.co/RNnGdonjSr (prices before incentives) — Tesla (@Tesla) March 1, 2019

Как известно, сегодня Tesla анонсировала доступную версию электромобиля Model 3 за $35 000 и снизила на $3 000 цены на все остальные более дорогие конфигурации. И это снижение требует от производителя новых жертв оптимизаций. Илон Маск уже заявил, что по итогам первого квартала 2019 года Tesla, скорее всего, не покажет прибыли (предыдущие два квартала были прибыльными). Впрочем, аналитики об этом предупреждали еще раньше. В большей части ситуация обусловлена как погашением долгов перед кредиторами и трудностями, связанными с доставкой электромобилей в Китай и Европу. Заглядывая дальше во второй квартал 2019 года Маск отметил, что «прибыль вероятна». Но формулировка явно указывает на сомнения, в отличие от прошлого года, когда Маск несколько раз уверенно говорил о выходе на прибыль в третьем квартале 2018 года. На фоне этих заявлений акции Tesla упали на 3,2% после закрытия биржевой сессии, но едва ли это падение можно считать существенным.

Говоря об оптимизациях бизнеса, Tesla решила кардинально изменить стратегию в части модели продаж. Автопроизводитель решил переориентироваться на онлайн-продажи ради дальнейшего сокращения операционных расходов и сохранения финансовой стабильности. В ближайшие несколько месяцев компания закроет большую часть магазинов и уволит часть работающего в них персонала. Некоторые из примерно 130 торговых точек в особо людных местах перепрофилируют в галереи для демонстрации автомобилей, информационные и сервисные центры.

Путем перехода на модель с онлайн-продажами Tesla рассчитывает не только сократить операционные расходы, но и обойти запрет на прямые продажи в обход дилерских центров, действующий в некоторых штатах.

Tesla также изменила правила возврата купленных авто, поскольку при покупке через интернет у клиентов не будет возможности сделать тест-драйв. Клиент, купивший автомобиль, может проехать на нем до 1000 миль (1609 км) и если машина ему не подойдет, он может вернуть ее в течение недели с полным возвратом средств.

«Теперь вы можете купить Tesla в США через смартфон за минуту, и эта возможность скоро станет доступна во всем мире. Также теперь мы предоставляем простой способ опробовать и вернуть Tesla если она вам не подойдет, так что в тест-драйве нет необходимости. Вы можете вернуть машину с полным возвратом средств в течение семи дней или если проехали менее тысячи миль. Буквально, вы можете купить Tesla, проехать несколько сотен миль за уикенд с друзьями и вернуть машину, получив все свои деньги обратно», — говорится в заявлении Tesla.

Источник: Tesla