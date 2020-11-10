Илон Маск: Принтер Tesla для РНК-вакцины от COVID-19 станет «важным продуктом для всего мира»

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Илон Маск подтвердил, что в настоящее время Tesla работает над 3-й версией своего принтера для РНК-вакцины, который изготавливается для компании CureVac. Он считает, что это будет «важный продукт для мира».

Ранее в этом году Илон Маск объявил, что Tesla стала производственным партнёром немецкой биотехнологической компании CureVac, которая работает над вакциной от COVID-19 на основе собственной РНК-технологии. Маск тогда отметил, что Tesla будет «строить микро-РНК-фабрики для CureVac».

Tesla совместно с CureVac подали патентную заявку на революционный «биореактор для РНК». По задумке, Tesla будет создавать автоматизированную систему для печати РНК и займётся её разворачиванием по всему миру.

CureVac нашла способ стабилизировать молекулу РНК и обеспечить её доставку в организм для борьбы с определёнными заболеваниями. Компания работала над лечением различных штаммов гриппа, но сейчас – в разгар пандемии коронавируса – сосредоточила своё внимание на COVID-19. Недавно компания перешла ко второй фазе клинических испытаний.

Несмотря на важность данного направления, Илон Маск не ожидает большого влияния на финансовые результаты компании.

«Я действительно ожидаю, что это станет важным продуктом для мира, но, вероятно, не будет материально важным для Tesla», — заявил он.

Tesla, конечно же, получит компенсацию за создание «микрозаводов» по ​​производству вакцины, если проект будет успешным. Но Маск говорит, что инвесторы не должны это учитывать.

Источник: electrek