Илон Маск призвал Европу перезапустить атомные электростанции, а США – увеличить добычу нефти и газа

Гендиректор Tesla считает, что можно решить энергетический кризис увеличенной добычей нефти и газа. По его мнению, краткосрочное увеличение добычи имеет решающее значение для всей цивилизации.

Илон Маск даже готов смириться с негативными последствиями для своей компании по производству электромобилей, но «чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер».

Глава Tesla добавил в другом твите, что именно краткосрочное увеличение добычи имеет решающее значение.

Increased oil & gas production in the short term is critical or people around the world will be placed under great duress. This is not a question of money, it is a question of having enough energy to power civilization. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

После вторжения россии в Украину многие компании прекратили сотрудничество со страной-агрессором, отказавшись от поставок российских нефти и газа. Shell, BP и Exxon разорвали торговые отношения с Россией.

Позже Илон Маск написал, что Европе следует запустить атомные электростанции ради национальной и международной безопасности.

«Надеюсь, теперь совершенно очевидно, что Европе следует перезапустить бездействующие атомные электростанции и увеличить мощность существующих», Илон Маск.

Он добавил, что страхи перед радиацией преувеличены.

«Для тех, кто (ошибочно) думает, что есть радиационный риск, выберите то, что вы считаете худшим местом. Я поеду туда и буду есть местную еду в прямом эфире. Я сделал это в Японии много лет назад, вскоре после Фукусимы. Радиационный риск намного, намного ниже, чем думает большинство». Илон Маск