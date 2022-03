Илон Маск призвал Европу перезапустить атомные электростанции, а США – увеличить добычу нефти и газа

Гендиректор Tesla считает, что можно решить энергетический кризис увеличенной добычей нефти и газа. По его мнению, краткосрочное увеличение добычи имеет решающее значение для всей цивилизации.

Илон Маск даже готов смириться с негативными последствиями для своей компании по производству электромобилей, но «чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер».

Глава Tesla добавил в другом твите, что именно краткосрочное увеличение добычи имеет решающее значение.

Increased oil & gas production in the short term is critical or people around the world will be placed under great duress.

This is not a question of money, it is a question of having enough energy to power civilization.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022