Илон Маск: следующим «убийственным продуктом» Tesla станет Solar Roof





Илон Маск заявил, что следующим «убийственным продуктом» компании Tesla является солнечная крыша Solar Roof, и что это станет «очевидным» в следующем году. Об этом глава компании рассказал во время телеконференции, посвященной результатам финансовой отчётности Tesla за третий квартал 2020 года.

«Когда вы посмотрите на окрестности в будущем, через десять лет, чего вы хотите? Какие продукты сделают вашу жизнь лучше? Какое будущее вы хотите? И я думаю, что это будущее, в котором у нас будут красивые крыши, генерирующие энергию, которые будут прочными и эластичными и лучше во всех отношениях, чем обычная крыша, и наполненными энергией, – это будущее, которого мы хотим. Solar Roof – это убийственный продукт. Это станет очевидным в следующем году».

Илон Маск добавил, что компания наращивает объёмы внедрения солнечной крыши. В третьем квартале общее количество развёртываний солнечных панелей увеличилось более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим кварталом и достигло показателя 57 МВт, а внедрение Solar Roof увеличилось почти в 3 раза. Вместе с тем, по мнению Маска, значимость продукта будет полностью признана только в следующем году.

Также сообщается, что Tesla, похоже, ускоряет набор сотрудников, чтобы справиться с расширенным объёмом установок солнечной черепицы. В том числе, вероятно, компания готова выйти на рынок Канады, начиная с Онтарио.

Источник: Electrek