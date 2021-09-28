Илон Маск (снова) стал самым богатым человеком в мире — его состояние превысило 200 миллиардов долларов

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Соучредитель и гендиректор Tesla Илон Маск поднялся на первое место в рейтинге богатейших людей планеты Forbes Real Time Billionaires, который обновляется в режиме реального времени.

Илону Маску принадлежит примерно пятая часть всех акций Tesla — она и формирует основную часть его капитала. Благодаря очередному скачку котировок Tesla состояние бизнесмена 27 сентября увеличилось на 3,8 миллиарда долларов и достигло 203,4 миллиарда долларов.

На второе место опустился заядлый соперник Илона Маска — Джефф Кто Безос. Состояние основателя Amazon и Blue Origin к закрытию торгов 28 сентября сократилось на миллиард долларов, до 197,7 миллиарда долларов. Замыкает тройку самых богатейших людей планеты владелец Louis Vitton Бернар Арно с капиталом в 175,2 миллиарда долларов.

Это уже не первый раз, когда Илон Маск возглавляет рейтинг Forbes Real Time Billionaires или Bloomberg Billionaires Index. С начала года Маск, Безос и Арно регулярно меняются местами в топ-3 самых богатейших людей мира. В то же время глава Tesla — третий человек в мире, чье состояние превысило 200 миллиардов долларов.