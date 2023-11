Indie Cup Ukraine’23: объявлено 26 лучших украинских инди-игр ─ номинантов на победу

Команда фестиваля Indie Cup и инициативы Ukrainian Games объявила финалистов конкурса на фестивале Indie Cup Ukraine’23. Жюри выбрало 26 лучших проектов среди 72 претендентов. В дальнейшем будут выбраны победители в 4 основных категориях и одной специальной.

Для широких масс Indie Cup – это шанс заглянуть в будущее украинских инди-игр, а для разработчиков – возможность показать свою еще не выпущенную игру экспертам и широким массам, найти потенциальных партнеров или издателей, а также побороться за победу в конкурсе. Организаторы пытаются сделать так, чтобы с проектами ознакомилась не только украинская аудитория, но и игроки по всему миру.

Жюри выбрало следующих финалистов основного конкурса фестиваля Indie Cup Ukraine’23:

Most Anticipated Game Award за лучшую игру фестиваля:

Hollow Home, Glory To The Héroes, Aris Arcanum, Oberty, The Cable Guy, Tactical Squad: SWAT Stories, Headquarters: World War II, Hoglands

Most Promising Game Award за лучшую игру на ранних этапах разработки:

Hollow Home, Glory To The Héroes, Aris Arcanum, Dark Carrot, UMDS: Ukrainian Military Drone Simulator, SPARKHUNT, Strange House, Fishing Stories, Freedom Tower

Rising Star Award за лучшую дебютную игру:

TIC-TAC: Twelve o’clock, Esophaguys, Blessed Burden, Freedom Tower, Hedenite, Zero Losses, Oblivio Mortis, FoldVille, The Hovanets, Keeper of Enchanted Tree, Hoglands

Critics’ Choice Award, избранные представителями прессы и инфлюэнсерами:

Hollow Home, Dark Carrot, Redemption of Damned, Awita: Journey of Hope, Aris Arcanum, Hoglands, Through the Nightmares, TIC-TAC: Twelve o’clock, Oberty, Hedenite, Plastomorphosis

Номинантов можно посмотреть на сайте фестиваля.

Курс Python. Цю мову програмування використовують від базових концепцій до складних застосувань у сферах штучного інтелекту. Після проходження курсу гарантовано отримай роботу в ІТ. Більше про курс.

Организаторы Indie Cup также запускают публичное голосование People’s Choice Award. Это благотворительная номинация для наиболее активного сообщества игры. Победит игра, на банку которой больше всего задонатят – а все средства потом будут переведены на текущий сбор Indie Cup на зарядные станции для 22 ОМБр. Для этой номинации было отдельно отобрано шесть проектов:

Hollow Home, Aris Arcanum, Oberty, Через Nightmares, Awita: Journey of Hope, Hedenite

Проголосовать в People’s Choice Award можно по следующему адресу.

Второй этап судейства Indie Cup Ukraine’23 будет проходить с 30 ноября по 18 декабря, а презентация победителей состоится 20 декабря.