Индия запустила миссию «Чандраян-2», в рамках которой на Луну отправились орбитальная станция, посадочный модуль и луноход





Индия сегодня успешно запустила лунную миссию «Чандраян-2». Ракета-носитель GSLV III с межпланетной станцией на борту стартовала с космодрома на острове Шрихарикота в Индии в 14:43 по местному времени (в 12:13 по Киеву). За запуском можно было следить в прямой трансляции на сайте Индийской организации космических исследований (ISRO).

Изначально старт миссии «Чандраян-2» был назначен на март 2018 года, но затем его несколько раз откладывали по разным причинам. Последний перенос запуска миссии состоялся 15 июля, его прервали за 56 минут до старта из-за технических проблем. Примечательно, что запуск индийской миссии совпал с 50-летием высадки астронавтов США на поверхность Луны. В Индии это назвали обыкновенной случайностью.

«Чандраян-2» — это вторая индийская миссия по изучению Луны, первый аппарат серии «Чандраян» отправился к Луне в 2008 году и вышел на ее орбиту. Он выпустил ударный зонд, который врезался в поверхность на скорости 1,69 километра в секунду, что привело к выбросу грунта из подповерхностных слоев. Благодаря дистанционному изучению этого грунта тогда удалось сделать несколько важных научных открытий, в том числе, подтвердить наличие воды в нем.

Новая миссия «Чандраян-2» стоимостью $150 млн состоит из трех космических аппаратов — орбитального зонда, посадочной платформы «Викрам» и лунохода «Прагаян». До Луны (384 тыс. км) они будут добираться как единый аппарат, а после выхода на окололунную орбиту посадочный и орбитальный аппараты разделятся. По плану, вскоре после этого посадочная платформа с луноходом на борту должна совершить мягкую посадку в районе малоизученного южного полюса Луны. В ISRO рассчитывают, что посадка произойдет 6 или 7 сентября. Как отмечает The New York Times, посадка станет самым сложным этапом миссии — в апреле первый лунный аппарат Израиля, перед которым стояла аналогичная задача, потерпел неудачу и разбился при посадке.

Ниже на видео можно увидеть анимацию полета станции «Чандраян-2».

Если посадка в рамках миссии «Чандраян-2» будет успешной, Индия станет четвертой страной, которой удалось провести мягкую посадку аппарата на Луну. Ранее это удавалось лишь СССР, США и Китаю.

Говоря о целях миссии, орбитальный аппарат в течение года будет фотографировать поверхность Луны и анализировать ее тонкую атмосферу. Посадочная платформа будет собирать данные с помощью камеры высокого разрешения, а также проводить сейсмические исследования. Среди прочего научного оборудования на посадочном модуле имеется сейсмометр для регистрации лунотрясений.

Луноход же, являющийся самой важной частью миссии, будет перемещаться по поверхности, брать образцы грунта и изучать его. «Прагаян» проработает всего один лунный день (около двух земных недель). Это ограничение связано с тем, что аппараты получают энергию от солнечных панелей и не предназначены для работы во время и после лунной ночи. За это время, как предполагается, он успеет проехать по поверхности Луны до полукилометра.

Можно также вспомнить, что изначально Индия хотела запускать «Чандраян-2» к Луне еще в 2013 году, причем вместе с Россией. Но из-за провала российской миссии « » власти Индии решили выполнить миссию самостоятельно.

Источник: BBC