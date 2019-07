50 лет со дня первой высадки человека на Луну🌑🚀

На эту неделю выпала знаменательная дата, связанная с мировой космической индустрией в целом и космонавтикой США в частности. 21 июля исполняется ровно 50 лет со дня, когда был совершен тот самый знаменитый «маленький шаг для человека и огромный — для человечества». Едва ли есть на Земле люди, ни разу за свою жизнь не слышавшие о миссии «Аполлон-11» и не знающие имен Нила Армстронга и Базза Олдрина.

Для тех, кто любит точность: лунный модуль космического корабля «Аполлон-11» коснулся поверхности спутника 20 июля 1969-го в 20:17:39 по Всемирному координированному времени (UTC). Командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Первым человеком, ступившим на Луну, как известно, стал Нил Армстронг, произнесший ту самую легендарную фразу через гарнитуру Plantronics MS50. Это произошло 21 июля, в 02:56:15 UTC. Через 15 минут к нему присоединился Олдрин. Они оставались на поверхности Луны в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды. Всё это время пилот командного модуля Майкл Коллинз ожидал их на окололунной орбите. Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. Они установили в месте посадки флаг США, разместили научное оборудование и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю.

Успешное выполнение программы полета «Аполлона-11» означало достижение национальной цели, поставленной 35-м президентом США Джоном Кеннеди, и ознаменовало победу США в лунной гонке с СССР. Вне всякий сомнений, эта посадка на Луну — одно из величайших достижений в истории человечества.

Понятно, что больше остальных этот юбилей будут отмечать в США, где запланировано множество торжественных мероприятий. В честь этого события на монументе Вашингтона на днях разместили 110-метровую проекцию ракеты-носителя Saturn V.

A Saturn V rocket is being projected onto the Washington Monument right now — 50 years later, to the day, post-launch of Apollo 11.

This is incredible.#Apollo50th pic.twitter.com/4co25tP2JO

— John Kraus (@johnkrausphotos) July 17, 2019