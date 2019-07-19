50 лет со дня первой высадки человека на Луну🌑🚀





На эту неделю выпала знаменательная дата, связанная с мировой космической индустрией в целом и космонавтикой США в частности. 21 июля исполняется ровно 50 лет со дня, когда был совершен тот самый знаменитый «маленький шаг для человека и огромный — для человечества». Едва ли есть на Земле люди, ни разу за свою жизнь не слышавшие о миссии «Аполлон-11» и не знающие имен Нила Армстронга и Базза Олдрина.

Для тех, кто любит точность: лунный модуль космического корабля «Аполлон-11» коснулся поверхности спутника 20 июля 1969-го в 20:17:39 по Всемирному координированному времени (UTC). Командир экипажа Нил Армстронг и пилот Базз Олдрин посадили лунный модуль корабля в юго-западном районе Моря Спокойствия. Первым человеком, ступившим на Луну, как известно, стал Нил Армстронг, произнесший ту самую легендарную фразу через гарнитуру Plantronics MS50. Это произошло 21 июля, в 02:56:15 UTC. Через 15 минут к нему присоединился Олдрин. Они оставались на поверхности Луны в течение 21 часа 36 минут и 21 секунды. Всё это время пилот командного модуля Майкл Коллинз ожидал их на окололунной орбите. Астронавты совершили один выход на лунную поверхность, который продолжался 2 часа 31 минуту 40 секунд. Они установили в месте посадки флаг США, разместили научное оборудование и собрали 21,55 кг образцов лунного грунта, которые были доставлены на Землю.

Успешное выполнение программы полета «Аполлона-11» означало достижение национальной цели, поставленной 35-м президентом США Джоном Кеннеди, и ознаменовало победу США в лунной гонке с СССР. Вне всякий сомнений, эта посадка на Луну — одно из величайших достижений в истории человечества.

Понятно, что больше остальных этот юбилей будут отмечать в США, где запланировано множество торжественных мероприятий. В честь этого события на монументе Вашингтона на днях разместили 110-метровую проекцию ракеты-носителя Saturn V.

A Saturn V rocket is being projected onto the Washington Monument right now — 50 years later, to the day, post-launch of Apollo 11. This is incredible.#Apollo50th pic.twitter.com/4co25tP2JO — John Kraus (@johnkrausphotos) July 17, 2019

Кроме того, к пятидесятилетию высадки человека на Луну NASA отреставрировало и вновь открыло восстановленный Центр управления полетами миссии «Аполлон» в Космическом центре Линдона Джонсона в Хьюстоне. Работы по восстановлению зала заняли целых семь месяцев. Вот как он выглядит сейчас:

Центр управления можно будет посетить с июля в составе туров, организуемых по Космическому центру.

Кроме того, буквально на днях NASA опубликовало симуляцию посадки Нила Армстронга на Луну от первого лица. Для создания ролика авторы использовали оригинальное видео из камеры возле окна Базза Олдрина и записи разговоров между командой Аполлона в мгновения первой в истории человечества посадки на Луну.

По случаю юбилея канал Discovery Channel покажет документальный фильм «Аполлон: найденные видео». В нем можно будет увидеть обнаруженные недавно архивные кадры подготовки и запуска миссии, а также интервью с участниками. Фильм выйдет в эфир Discovery Channel 21 июля в 22:00.

Наконец, особо постаралась Google. Во-первых, она создала AR-модель командного модуля космического корабля Apollo 11, которая позволяет крупным планом в формате 3D осмотреть аппарат со всех сторон. Правда, для этого под рукой нужно иметь соответствующую модель смартфона, поддерживающую AR. Выбрав в настройках поиска на смартфоне английский язык и вбив в поиск Apollo 11, можно получить вот такую модель:

О добавлении поддержки подобных 3D-моделей, с которыми можно взаимодействовать в AR, мы рассказывали еще в мае.

Во-вторых, 20 новых визуальных историй, связанных с полетами на Луну, можно исследовать прямо в поисковике Google(в настройках поиска необходимо выбрать английский язык). Достаточно задать соответствующий запрос, например, Apollo 11 mission, посе чего на мобильном устройстве отобразятся визуальные карточки от Смитсоновского музея о полете, космическом корабле и людях, которые сделали это возможным. Одной из самых захватывающих является историй, история Маргарет Гамильтон, которая помогла ввести термин «программная инженерия» и создать бортовое программное обеспечение для «Apollo 11».

И, в-третьих, в Google Arts & Culture есть 40 новых экспонатов, связанных с миссией «Apollo 11». Например, размышления Уолтера Кронкита о первых шагах человечества, или урок о том, как одеть космический скафандр и упаковать еду для путешествия.

Космос для человека по-прежнему является тайной за семью печатями, но именно программа Apollo в свое время помогла вывести мировую космонавтику на новый уровень развития. Это важная часть нашей истории.

Прямо сейчас на наших глазах разворачивается новая лунная гонка — но, в отличие от соревнования США и СССР полувековой давности, эта куда масштабнее и зрелищнее, поскольку в ней участвует множество частных компаний, а цель не в том, чтобы просто высадить человека на поверхность спутника Земли. Планы куда амбициознее — колонизация Луны и всей Солнечной системы целиком, чтобы сделать межпланетной цивилизацией. По крайней мере, такую цель ставит перед собой небезызвестный Илон Маск с революционным проектом ракетной системы Super Heavy and Starship. В 2022 году первые корабли Starship без экипажа должны полететь на Марс с разного рода оборудованием в рамках подготовки к колонизации, в 2023 — с помощью Starship планируется отправить к Луне (без высадки) туристическую делегацию во главе с японским миллиардером, а в 2024 году на Starship к Марсу отправятся первые колонизаторы.

Ну и не забываем про NASA, планах строительства окололунной станции Gateway и программе Artemis, которая в числе прочего подразумевает отправку астронавтов на Луну к 2024 году в соответствии с президентской директивой. Ранее NASA запросило дополнительные $1,6 млрд, сверх утвержденного на 2020 год бюджета в размере $21 млрд. Плюс еще $20-30 млрд в течение следующих пяти лет, чтобы гарантировать выполнение программы в указанные сроки. Все таки в замечательное время мы живем.

Да, 11 июля исполнилось 50 лет знаменитой песне Дэвида Боуи «Space Oddity», которая вышла за девять дней до высадки Нила Армстронга и Базза Олдрина на Луну.