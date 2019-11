Instagram без лайков. Соцсеть приступает к глобальному тестированию нового интерфейса

Начиная с сегодняшнего дня принадлежащая Facebook социальная сеть Instagram приступает к глобальному тестированию функции, скрывающей лайки. Пользователи, учатсвующие в тестировании, по-прежнему смогут видеть количество полученных лайков в их собственных публикациях, но не в чужих.

О том, что Instagram тестирует новый дизайн, где будет отсутствовать счетчик лайков под фотографиями и видео, стало известно в апреле. В мае соцсеть начала тестирование функции в Канаде, а затем оно распространилось еще на шесть стран, а буквально на днях к тесту присоединились американцы.

Starting today, we’re expanding our test of private like counts globally. If you’re in the test, you’ll no longer see the total number of likes and views on photos and videos posted to Feed unless they’re your own. pic.twitter.com/DztSH0xiq2

— Instagram (@instagram) November 14, 2019