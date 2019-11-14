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Instagram без лайков. Соцсеть приступает к глобальному тестированию нового интерфейса

Instagram без лайков. Соцсеть приступает к глобальному тестированию нового интерфейса

Instagram без лайков. Соцсеть приступает к глобальному тестированию нового интерфейса


Начиная с сегодняшнего дня принадлежащая Facebook социальная сеть Instagram приступает к глобальному тестированию функции, скрывающей лайки. Пользователи, учатсвующие в тестировании, по-прежнему смогут видеть количество полученных лайков в их собственных публикациях, но не в чужих.

О том, что Instagram тестирует новый дизайн, где будет отсутствовать счетчик лайков под фотографиями и видео, стало известно в апреле. В мае соцсеть начала тестирование функции в Канаде, а затем оно распространилось еще на шесть стран, а буквально на днях к тесту присоединились американцы.

Напомним, мотивация, стоящая за этими изменениями, заключается в том, чтобы снизить социальное давление и побудить пользователей сосредоточиться непосредственно на контенте, а не мыслях о том, сколько лайков соберет та или иная фотография.

Распространение тестирования на весь мир явно указывает на переход в финальную стадию. То есть, да, официальный запуск обновленного Instagram без лайков уже не за горами.

Источник: Instagram (Twitter)

  • В октябре Instagram решил отказаться от вкладки «Подписки» (Following), где можно был увидеть последние лайки, комментарии и подписки пользователей. Эта вкладка существовала с 2011 года.
  • В сентябре соцсеть Facebook тоже начала тестировать в Австралии функцию, скрывающую  лайки и реакции под чужими постами.
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