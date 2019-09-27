Facebook начал скрывать лайки под чужими постами, пока в тестировании участвуют только австралийцы

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В начале месяца мы узнали, что Facebook обдумывает внедрение нового интерфейса соцсети, где счетчик лайков и реакций будет скрыт от всех, кроме автора поста. Сегодня, 27 сентября, стартовало тестирование этого нового дизайна с ограниченным числом пользователей в Австралии. Участники смогут видеть лайки и реакции только под своими публикациями, тогда как счетчик под чужими будет скрыт.

Цель эксперимента состоит в том, чтобы выяснить, действительно ли можно таким побудить пользователей концентрироваться на контенте, а не на гонке за лайками и реакциями.

«Мы проведем небольшой эксперимент, в рамках которого счетчик лайков, реакций и просмотров видео будет скрыт по всей соцсети Facebook. Нам необходимо получить отзывы, чтобы понять, сможет ли это изменение улучшить впечатления», — сообщил представитель Facebook в комментарии TechCrunch.

Не исключено, что в будущем тестирование может распространиться на другие страны. Разумеется, если в Facebook останутся довольными первыми результатами.

Напомним, ранее тестировать отказ от показа лайков с теми же мотивами начала Instagram, которая принадлежит Facebook. Изначально тестирование началось в Канаде, но позже оно распространилось еще на шесть стран. Результатами тестирования в Instagram пока не делились.

Источник: TechCrunch