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Instagram все ближе к тому, чтобы отказаться от «сердечек»

Instagram все ближе к тому, чтобы отказаться от «сердечек»

Instagram все ближе к тому, чтобы отказаться от «сердечек»


Instagram расширил географию эксперимента по сокрытию количества лайков, оставляемых под записями. На этой неделе счетчик «сердечек» под постами перестал отображаться у пользователей из Ирландии, Италии, Японии, Бразилии, Австралии и Новой Зеландии.

Отметим, что разработчики приложения начали тестировать отказ от лайков в мае — первыми их спрятали от пользователей из Канады. При этом визуальный индикатор исчезает для посетителей профиля, в то время как владелец аккаунта по-прежнему может видеть, как много человек выразили симпатию его публикации.

«Мы тестируем эту функцию, поскольку хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на контенте, которым вы делитесь, а не на том, сколько лайков он получает», — сообщили в пресс-службе соцсети.

Источник: CNN

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