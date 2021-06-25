Instagram тестирует возможность создания публикаций на компьютерах

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Социальная сеть Instagram тестирует возможность создавать публикации с помощью браузера на настольных компьютерах. Эту функцию заметил консультант по социальным сетям Мэтт Наварра. Он также сделал несколько скриншотов, демонстрирующих новые функции.

В своём заявлении Bloomberg компания Facebook подтвердила проведение соответствующего тестирования.

«Мы знаем, что многие люди заходят в Instagram со своих компьютеров», — сказала пресс-секретарь Кристин Пай. «Чтобы улучшить этот опыт, мы сейчас тестируем возможность создавать сообщения Feed в Instagram через их настольный браузер».

More screenshots of creating + publishing posts via https://t.co/3QaHTLlqBE pic.twitter.com/G5mptOhN06 — Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021

Скриншоты Наварры показывают, что пользователи могут выбирать соотношение сторон изображения, применять встроенные фильтры и использовать основные параметры редактирования в браузере. Эта функция пока доступна не для всех. О возможности её использования говорит уведомление в правом верхнем углу экрана:

«Теперь вы можете создавать и публиковать сообщения прямо со своего компьютера».

Социальная сеть Instagram очень медленно внедряет новые функции для своей веб-версии. И возможность создавать публикации с ПК, пожалуй, является одной из самых востребованных. Многие специалисты, которые используют Instagram в профессиональных целях, вынуждены прибегать к сторонним инструментам публикации с настольных систем.

Источник: The Verge