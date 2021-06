Instagram тестирует возможность создания публикаций на компьютерах

Социальная сеть Instagram тестирует возможность создавать публикации с помощью браузера на настольных компьютерах. Эту функцию заметил консультант по социальным сетям Мэтт Наварра. Он также сделал несколько скриншотов, демонстрирующих новые функции.

В своём заявлении Bloomberg компания Facebook подтвердила проведение соответствующего тестирования.

More screenshots of creating + publishing posts via https://t.co/3QaHTLlqBE pic.twitter.com/G5mptOhN06

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021