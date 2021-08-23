Инструкцию по эксплуатации компьютера Apple II, подписанную Стивом Джобсом, продали на аукционе за $787,483





196-страничная инструкция по эксплуатации компьютера Apple II была продана на аукционе за $787,483. Примечательна она тем, что подписана Стивом Джобсом и Майком Марккулой.

Данный экземпляр предназначался Джулиану Брюэру, сыну Майкла Брюэра, который договорился о правах на распространение продукции Apple в Великобритании в 1979 году. На одной из страниц руководства содержится личное послание: «Джулиан, твое поколение первым вырастет вместе с компьютерами. Иди, измени мир! Стивен Джобс, 1980».

Джулиан вспоминает: «Я сидел в своей спальне и писал игры на своем Apple II, когда папа позвал меня, чтобы встретить гостей. К моему удивлению, это были Стив Джобс и Майк Марккула. У меня было руководство по эксплуатации с собой, и лишь потом понял насколько редко Джобс что-то подписывал, не говоря уже о том, чтобы оставить такое послание. Он хорошо ладил с отцом, поэтому думаю, что он подбирал слова с заботой.»

На аукционе также было продано еще несколько довольно интересных лотов. Например, письмо Стива Джобса с надписью «Боюсь, я не даю автографов» ($479,939), пакет программного обеспечения NeXTSTEP ($210,325), компьютер Apple-1, принадлежащий ранее Роджеру Вагнеру ($464,876), материнскую плату Macintosh 128K, подписанную Стивом Джобсом и Джефом Раскином ($132,049), компьютер Apple Lisa ($94,949), копию Macworld #1 с автографами Стива Джобса и Стива Возняка ($201,021), а также кожаную куртку, в которой Стив Джобс позирует на фотографии со средним пальцем для IBM ($66,466).

Источник: Macrumors