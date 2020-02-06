Инструмент Google Pixel Repair Tool позволит быстрее устанавливать обновления Android на смартфоны Pixel





Если пользователи испытывают проблемы с получением обновлений по воздуху для своих смартфонов линейки Pixel, то у них появилась новая возможность установки обновлений вручную. Речь идёт об инструменте восстановления системы – Google Pixel Repair Tool.

Чтобы воспользоваться им и установить обновление на смартфон Pixel, потребуется только компьютер, браузер и USB-кабель. При этом нет необходимости использовать набор разработки ПО для Android и вводить текстовые команды в терминал, как это было раньше. Однако такой процесс обновления нельзя назвать совсем уж безрисковым, так что перед его использованием настоятельно рекомендуется ознакомиться с пошаговой инструкцией.

Воспользоваться данным методом могут владельцы смартфонов Pixel 3 или более новых моделей, которые работают под управлением версии операционной системы Android 10. Также необходимо, чтобы используемый браузер поддерживал WebUSB. Актуальные версии Chrome, Edge и Opera обеспечивают поддержку данного инструмента.

Перед началом установки обновления с помощью Google Pixel Repair Tool рекомендуется сделать резервную копию данных смартфона. Далее нужно перейти на страницу инструмента восстановления, где предстоит выбрать оператора своего смартфона. Инструмент должен провести пользователя по всем этапам и показать все рекомендуемые обновления, доступные для установки. Если же окажется, что на текущий момент нет доступных обновлений, система спросит, хочет ли пользователь выполнить сброс к заводским настройкам. Этого шага лучше избежать.

Источник: The Verge