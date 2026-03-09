OnePlus 15T впервые показали официально: компактный флагман с батареей 7500 мА-ч

OnePlus впервые официально продемонстрировала дизайн будущего смартфона OnePlus 15T. Перед этим производитель несколько недель постепенно раскрывал детали устройства через публикации в Weibo от президента компании Ли Цзе. В этих тизерах уже появлялись сведения о характеристиках, рамках дисплея, батарее и улучшениях камеры, а теперь показали и внешний вид смартфона.





Официальные изображения демонстрируют как минимум два цветовых варианта. Компания делает ставку на более мягкие оттенки. По предварительным утечкам, среди названий могут быть Pure Cocoa и Relaxing Matcha.

На задней панели в верхней части корпуса разместился прямоугольный модуль камеры. Он включает в себя двойную камеру и светодиодную вспышку. Дизайн выглядит сдержанно и минималистично — без сложных декоративных элементов.





Что известно об OnePlus 15T

В целом OnePlus 15T не радикально отличается от предыдущих моделей серии T, но новый дизайн хорошо сочетается с техническими характеристиками. Смартфон оснащен 6,32-дюймовым плоским дисплеем с ультратонкими симметричными рамками, что создает ощущение современного и просторного экрана в относительно компактном корпусе.

По словам Ли Цзе, смартфон получил аккумулятор емкостью 7500 мА-ч, что немало для устройства такого размера. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт и быстрая беспроводная зарядка мощностью 50 Вт.

В камере появился перископический телефото объектив LUMO, который стал обновлением по сравнению со стандартным телеобъективом в предыдущей модели OnePlus 13T.

Смартфон также получил несколько уровней защиты от воды и пыли: IP66, IP68, IP69 и IP69K. Устройство оснащено 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. Кроме того, он поддерживает магнитные аксессуары — в частности зарядные устройства и системы охлаждения.

По неофициальным данным, смартфон OnePlus 15T будет работать на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. В то же время информацию о цене и глобальном запуске пока не объявили. О глобальном релизе также пока что не сообщается. Учитывая активное раскрытие информации самой компанией, официальная презентация может состояться уже в скором времени.

Источник: phandroid