Apple iPhone 17 Pro опередил Samsung Galaxy S26 Ultra в первых тестах камеры DxOMark

Вадим Карпусь

iPhone 17 Pro випередив Galaxy S26 Ultra у перших тестах камери DxOMark

Первые сравнительные тесты камеры нового Samsung Galaxy S26 Ultra показали заметные улучшения по сравнению с предыдущей моделью. Однако, по предварительным результатам экспертов DxOMark, смартфон все еще уступает iPhone 17 Pro в нескольких ключевых аспектах съемки.


Что изменилось в камере Galaxy S26 Ultra

На первый взгляд камера нового флагмана Samsung очень похожа на систему, которую использовали в Samsung Galaxy S25 Ultra. В смартфоне оставили 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль (f/1.9, сенсор 1/2,52″) и 10-мегапиксельный телефото модуль с 3× зумом (f/2.4, сенсор 1/3,94″).

Главные изменения коснулись основной камеры и «дальнобойного» зума. Новый 200-мегапиксельный основной сенсор теперь работает с более светлой диафрагмой f/1.4 вместо f/1.7. На первый взгляд разница небольшая, но такая оптика пропускает примерно на 47% больше света, по данным Samsung. В теории это помогает камере лучше передавать детали и уменьшает шум при съемке в темноте.

Также обновили перископическую камеру с 5× зумом. Она имеет 50-мегапиксельный сенсор, объектив f/2.9 и новую оптическую схему ALoP (Adaptive Lens on Prism). Заметным изменением стал характер размытия фона: светлые точки теперь выглядят более округлыми, тогда как в предыдущих моделях боке часто имело квадратную форму.


Впрочем, у новой конструкции есть компромисс. Минимальная дистанция фокусировки увеличилась примерно до 52 см, поэтому делать очень близкие кадры стало сложнее.

Результаты первых тестов DxOMark

По данным DxOMark, эти обновления действительно повлияли на качество фото. Samsung Galaxy S26 Ultra лучше передает детали при слабом освещении и создает меньше шума, чем предыдущая модель. Кроме того, оттенки кожи выглядят естественнее, чем у Samsung Galaxy S25 Ultra.

Портретные фото также улучшились: алгоритмы обработки лучше контролируют шум и обеспечивают более сбалансированное изображение.

Однако этого пока недостаточно, чтобы обойти iPhone 17 Pro, который представили в сентябре 2025 года. По результатам тестов, смартфон Apple все еще показывает более чистые фото в сложных условиях освещения.

Кроме того, у Galaxy S26 Ultra иногда возникают трудности с точностью автофокуса при распознавании лиц, а в портретном режиме могут появляться артефакты вокруг объектов.

iPhone 17 Pro випередив Galaxy S26 Ultra у перших тестах камери DxOMark

В сложных сценах система портретной сегментации в iPhone 17 Pro точнее отделяет объект от фона.

Galaxy S26 Ultra: четыре обновления камеры, которые Samsung не показала на презентации

Источник: gizmochina

