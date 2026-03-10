На Netflix вышел второй сезон "Ван Пис": сразу с 8 эпизодами

С сегодняшнего дня на Netflix транслируется второй сезон сериала «Ван Пис» — живой адаптации одноименной японской манги 1997 года Еичиро Оды. На этот раз разноцветная команда Манки Д. Луффи отправляется на легендарную, но опасную морскую территорию, известную как Гранд-Лайн.





Для просмотра доступны сразу 8 эпизодов в украинском дубляже, с продолжительностью 50-60 мин. Общих оценок для сезона еще нет, но предшественник получил 86% от критиков и 95% от зрителей на Rotten Tomatoes. На момент дебюта в 2023 году шоу две недели подряд лидировало в рейтингах Netflix и собрало 37,8 миллиона просмотров.

Неудивительно, что создатели довольно быстро анонсировали продолжение, хотя дальнейшие планы еще более грандиозные: 12 сезонов, учитывая большой объем исходного материала. Манга Оды содержит более 1080 разделов, где для первого сезона из 8 эпизодов адаптировали около 100. Третий сезон официально в разработке.

О чем сериал «Ван Пис»?

Основанный на творении Оды, сериал «Ван Пис» рассказывает о приключениях Манки Д. Луффи, который понемногу собирает команду и отправляется на поиск единственного сокровища, что поможет ему стать следующим Королем пиратов. Во втором сезоне группа отправляется на Гранд-Лайн, где посетит странные острова, завербует новых союзников и поборется с новыми врагами. Известно, что продолжение адаптирует арки Острова драм, поэтому ожидаем увидеть такие места как Логтаун, Реверс-Маунтин, Виски-Пик и др.





Роль Манки Д. Луффи, который после поедания дьявольского плода получил способность растягивать свое тело как резину, взял на себя Иньяки Годой, среди остального актерского состава — Маккенью (охотник за головами Зорро), Эмили Рад (экс-воровка, а ныне штурман Нами), Джейкоб Ромеро (рассказчик Уосопп) и Таз Скайлар (повар Санджи). Морган Дэйвис снова сыграет розововолосого морского пехотинца Коби, а Винсент Риган — легендарного вице-адмирала Гарпа. Среди новых лиц появляются Кэти Сагал в роли доктора Курехи, Микаэла Гувер (озвучка Тони Тони Чоппера), Чаритра Чандран (Мисс Венздей), Дэвид Дастмалчян (Мистер 3) и др.

Интересно, что Netflix со вторым сезоном «Ван Пис» продолжил свою традицию «частичной» трансляции в кинотеатрах, в отдельных с сегодняшнего дня показывают первые два эпизода. На самом деле для сериалов такой ход является новинкой, впервые стриминг его опробовал с финалом «Очень странных дел», который заработал $25 млн за один день.