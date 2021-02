Илон Маск заявил, что в этом году скорость загрузки в Starlink увеличится вдвое — до 300 Мбит/с

Сейчас интернет через Starlink работает со скоростью 50-150 Мбит/с и задержкой на уровне 20-40 миллисекунд, но уже в этом году SpaceX планирует увеличить скорости загрузи до 300 Мбит/с и снизить задержки до 20 мс, сообщил в своем твиттере глава SpaceX Илон Маск.

Спутниковый интернет Starlink перешел в стадию публичного бета-тестирования в конце октября 2020 года. Программа под шуточным названием Better Than Nothing Beta стартовала 27 октября. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепления и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. Установка оборудования и настройка максимально проста и занимает до пяти минут.

Изначально бета-тест был ограничен северной частью США и южной частью Канады, но с 20 января SpaceX начала принимать заявки на подключение в большей части Канады и Великобритании. К слову, для британцев цена немного выше: комплект оборудование стоит 439 фунтов, а абонентская плата — 89 фунтов в месяц.

За три месяца бета-теста к Starlink в трех странах суммарно подключилось более 10 тысяч абонентов.

Speed will double to ~300Mb/s & latency will drop to ~20ms later this year

Целевые 300 Мбит/с — далеко не предел. Собственно, еще в конце декабря в сети Starlink был зафиксирован новый рекорд максимальной скорости загрузки — свыше 210 Мбит/с. И, как мы узнали из документации FCC в прошлом месяце, в будущем SpaceX планирует увеличить скорость загрузки до впечатляющих 10 Гбит/с!

В рамках очередной порции обновлений по проекту Starlink Илон Маск также подтвердил, что к концу этого года SpaceX планирует покрыть интернетом Starlink большую часть планеты, а в 2022-м расширить покрытие полностью на всю Землю. После этого компания возьмется за уплотнения покрытия связи в отдельных зонах. В то же время глава SpaceX ясно дал понять, что конкурировать с операторами сотовой связи Starlink не собирается, подчеркнув, что спутники лучше всего подходят для раздачи интернета в районах с низкой и средней плотностью населения, а плотно заселенные крупные города — вотчина мобильщиков.

Most of Earth by end of year, all by next year, then it’s about densifying coverage.

Important to note that cellular will always have the advantage in dense urban areas.

Satellites are best for low to medium population density areas.

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2021