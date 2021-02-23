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Илон Маск заявил, что в этом году скорость загрузки в Starlink увеличится вдвое — до 300 Мбит/с

Илон Маск заявил, что в этом году скорость загрузки в Starlink увеличится вдвое — до 300 Мбит/с

Илон Маск заявил, что в этом году скорость загрузки в Starlink увеличится вдвое — до 300 Мбит/с


Сейчас интернет через Starlink работает со скоростью 50-150 Мбит/с и задержкой на уровне 20-40 миллисекунд, но уже в этом году SpaceX планирует увеличить скорости загрузи до 300 Мбит/с и снизить задержки до 20 мс, сообщил в своем твиттере глава SpaceX Илон Маск.

Спутниковый интернет Starlink перешел в стадию публичного бета-тестирования в конце октября 2020 года. Программа под шуточным названием Better Than Nothing Beta стартовала 27 октября. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепления и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. Установка оборудования и настройка максимально проста и занимает до пяти минут.

Изначально бета-тест был ограничен северной частью США и южной частью Канады, но с 20 января SpaceX начала принимать заявки на подключение в большей части Канады и Великобритании. К слову, для британцев цена немного выше: комплект оборудование стоит 439 фунтов, а абонентская плата — 89 фунтов в месяц.

За три месяца бета-теста к Starlink в трех странах суммарно подключилось более 10 тысяч абонентов.

Целевые 300 Мбит/с — далеко не предел. Собственно, еще в конце декабря в сети Starlink был зафиксирован новый рекорд максимальной скорости загрузки — свыше 210 Мбит/с. И, как мы узнали из документации FCC в прошлом месяце, в будущем SpaceX планирует увеличить скорость загрузки до впечатляющих 10 Гбит/с!

В рамках очередной порции обновлений по проекту Starlink Илон Маск также подтвердил, что к концу этого года SpaceX планирует покрыть интернетом Starlink большую часть планеты, а в 2022-м расширить покрытие полностью на всю Землю. После этого компания возьмется за уплотнения покрытия связи в отдельных зонах. В то же время глава SpaceX ясно дал понять, что конкурировать с операторами сотовой связи Starlink не собирается, подчеркнув, что спутники лучше всего подходят для раздачи интернета в районах с низкой и средней плотностью населения, а плотно заселенные крупные города — вотчина мобильщиков.

Сейчас SpaceX активно занимается расширением покрытия Starlink — 4 февраля на орбиту отправилась очередная партия из 60 спутников Starlink версии 1.0 в рамках миссии Starlink 18 (орбитальная группировка достигла 1073 аппаратов). Нынешняя пауза в запусках обусловлена недавней аварией первой ступени с номенклатурным номером B1059 — шестой повторный запуск для нее стал последним и сейчас компания анализирует причины. Но уже на март запланированы три полноценных запуска в интересах Starlink — по 60 спутников в каждой из миссий (Starlink 17 v1.0, Starlink 20 v1.0 и Starlink 21 v1.0).

Накануне SpaceX закрыла очередной раунд финансирования, который поднял оценку компании до 74 миллиардов долларов. Новые средства как раз пойдут на ускорение развития проектов спутникового интернета Starlink и межпланетного корабля Starship.

SpaceX привлекла еще 850 миллионов долларов инвестиций, а ее оценка выросла в 1,6 раза — до 74 миллиардов долларов

  • SpaceX развивает проект Starlink как минимум с конца 2014 года — тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С тех пор Starlink продвинулся дальше, чем проекты конкурентов OneWeb, и Samsung, и Amazon и Boeing вместе взятые.
  • В августе из документации FCC мы узнали, что SpaceX инвестировала $70 млн в производство потребительских терминалов Starlink и производит 120 спутников Starlink в месяц. Точных данных по затратам на производство спутников Starlink нет, но они оцениваются в сотни миллионов долларов. Тогда затраты на разработку, производство и запуск 600 спутников SpaceX оценивались в сумму меньше $1 млрд. Для сравнения, главный конкурент — британская компания OneWeb — до своего банкротства израсходовал около $3,4 млрд и запустил меньше 100 интернет-спутников.
  • У SpaceX есть разрешение на 42 тысяч спутников (это вовсе не означает, что она планирует запускать столько). Компания предварительно оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в $10 млрд, ожидая, что уже в первый же год работы система сможет принести доход порядка $30 млрд.
  • В будущем SpaceX также планирует выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу. Недавно Илон Маск рассказал, что выход Starlink на биржу возможен при хорошо прогнозируемом денежном потоке — и в этом году компании предстоит «пройти через глубокую пропасть отрицательного денежного потока». 
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