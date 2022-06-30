Интернет Starlink появится в поездах «Укрзализныци» до конца 2022 года — глава Госспецсвязи

Похоже, в ближайшее время в поездах «Укрзализныци» наконец-то появится скоростной и стабильный интернет — и поможет Starlink . Об этом рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь в интервью Liga.Tech 29 июня.
По словам руководителя Госспецсвязи, пилотный проект по установке Starlink в поездах «Укрзализныци» удался. Более того, результаты тестирования превзошли ожидания специалистов SpaceX. В то же время, никаких конкретных цифр Юрий Щиголь в интервью, к сожалению, не упоминает.
«Когда после тестирования связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает, даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и оказывает услуги».
Юрий Щиголь,
глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины
В поездах «Укрзализныци» спутниковый интернет Starlink появится уже к концу 2022 года, считает глава Госспецсвязи. Насколько масштабным окажется проект, пока неизвестно. В Мининфраструктуре и «Укрзализныце» пока не спешат делиться подробностями.
По словам Щиголя, Starlink в Украине — это резервный канал, который не может быть основным каналом обеспечения связи. В то же время, операторы, провайдеры и объекты критической инфраструктуры активно используют его для восстановления своих сетей — ранее мы много писали о таких показательных случаях применения Starlink в Украине.
Starlink в Украине
Напомним, 9 июня Starlink Ukraine («Старлинк Юкрейн») — официальное представительство компании Илона Маска SpaceX — получила лицензию оператора в Украине. С момента регистрации до выдачи лицензии прошло два месяца, хотя спутниковый интернет заработал в Украине гораздо раньше —26 февраля. Сайт Liga.Tech пишет, что сейчас в Украине работают 12 000 терминалов Starlink и это составляет около 20% от всего их количества в Европе. В то же время, сама SpaceX ранее сообщала, что с начала войны Украина получила 15 тыс. терминалов с безвозмездным тарифным планом и в начале мая аналитики Apptopia в своем отчете отмечали, что Starlink в Украине ежедневно активно пользуется около 150 тыс. человек.
Также можно вспомнить, что в начале марта Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Илоном Маском по видеосвязи анонсировал «возможные космические проекты» по окончании войны, а Минцифра рассказала о планах после Победы построить в Украине собственную наземную станцию Starlink. Это позволит существенно улучшить качество спутникового интернета SpaceX для рядовых украинцев, поскольку сейчас сигнал идет через станции в Польше, Литве и Турции. С нетерпением ждем новости о статусе этих планов.
Подробнее об особенностях и практическом использовании Starlink в городской среде — в отдельном материале на сайте.
Обзор терминала Starlink – опыт использования спутникового интернета от SpaceX в условиях украинского мегаполиса
Starlink в мире
По состоянию на конец мая у Starlink было около 500 тыс. пользователей в 32 странах мира. В то же время, за последние несколько месяцев SpaceX удалось расширить спутниковый интернет — он стал доступным и в самолетах, и в автомобилях (1 и 2).
SpaceX быстро увеличивает количество спутников Starlink на орбите — их уже там около 2500 штук. Если отталкиваться от оценки ООН (всего на орбите около 8200 спутников), то спутники Starlink уже составляют примерно 30% от общего количества действующих аппаратов. Недавно SpaceX перешла к производству следующего поколения спутников Starlink V2.0, предназначенных для развертывания с помощью Starship.
«Работаем, чтобы жизнь стала межпланетной»: Илон Маск поделился мини-презентацией о достижениях и планах SpaceX — среди прочего, упомянул о 15 тыс. терминалах Starlink, переданных Украине
- В октябре 2021 года глобальный спутниковый интернет Starlink вышел из фазы открытого бета-тестирования, которое длилось с октября 2020 года — услугой по состоянию на середину ноября пользовалось около 140 тысяч пользователей в 20+ странах и еще более 750 тыс. находились в очереди на очереди. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепление и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 599 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. Скорость в сети Starlink варьируется от 100 до 400 Мбит/с, а в отдаленной перспективе SpaceX планирует обеспечивать 10 Гбит/с.
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- В Украине во время военного положения сняли ограничения и разрешили использовать абонентские спутниковые терминалы Starlink не только военным, но и всем категориям пользователей. В то же время, на карте покрытия наша страна пока обозначена такой, где ожидается запуск, а официально купить в Украине такой комплект пока нет возможности. Это все связано с сертификацией технологии — ожидается, что полноценная сертификация состоится после победы.