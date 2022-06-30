Интернет Starlink появится в поездах «Укрзализныци» до конца 2022 года — глава Госспецсвязи

Похоже, в ближайшее время в поездах «Укрзализныци» наконец-то появится скоростной и стабильный интернет — и поможет Starlink . Об этом рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь в интервью Liga.Tech 29 июня.

По словам руководителя Госспецсвязи, пилотный проект по установке Starlink в поездах «Укрзализныци» удался. Более того, результаты тестирования превзошли ожидания специалистов SpaceX. В то же время, никаких конкретных цифр Юрий Щиголь в интервью, к сожалению, не упоминает.

«Когда после тестирования связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает, даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и оказывает услуги». Юрий Щиголь, глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

В поездах «Укрзализныци» спутниковый интернет Starlink появится уже к концу 2022 года, считает глава Госспецсвязи. Насколько масштабным окажется проект, пока неизвестно. В Мининфраструктуре и «Укрзализныце» пока не спешат делиться подробностями.

По словам Щиголя, Starlink в Украине — это резервный канал, который не может быть основным каналом обеспечения связи. В то же время, операторы, провайдеры и объекты критической инфраструктуры активно используют его для восстановления своих сетей — ранее мы много писали о таких показательных случаях применения Starlink в Украине.

Starlink в Украине

Напомним, 9 июня Starlink Ukraine («Старлинк Юкрейн») — официальное представительство компании Илона Маска SpaceX — получила лицензию оператора в Украине. С момента регистрации до выдачи лицензии прошло два месяца, хотя спутниковый интернет заработал в Украине гораздо раньше —26 февраля. Сайт Liga.Tech пишет, что сейчас в Украине работают 12 000 терминалов Starlink и это составляет около 20% от всего их количества в Европе. В то же время, сама SpaceX ранее сообщала, что с начала войны Украина получила 15 тыс. терминалов с безвозмездным тарифным планом и в начале мая аналитики Apptopia в своем отчете отмечали, что Starlink в Украине ежедневно активно пользуется около 150 тыс. человек.

Также можно вспомнить, что в начале марта Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Илоном Маском по видеосвязи анонсировал «возможные космические проекты» по окончании войны, а Минцифра рассказала о планах после Победы построить в Украине собственную наземную станцию ​​Starlink. Это позволит существенно улучшить качество спутникового интернета SpaceX для рядовых украинцев, поскольку сейчас сигнал идет через станции в Польше, Литве и Турции. С нетерпением ждем новости о статусе этих планов.

Подробнее об особенностях и практическом использовании Starlink в городской среде — в отдельном материале на сайте.

Starlink в мире

По состоянию на конец мая у Starlink было около 500 тыс. пользователей в 32 странах мира. В то же время, за последние несколько месяцев SpaceX удалось расширить спутниковый интернет — он стал доступным и в самолетах, и в автомобилях (1 и 2).

SpaceX быстро увеличивает количество спутников Starlink на орбите — их уже там около 2500 штук. Если отталкиваться от оценки ООН (всего на орбите около 8200 спутников), то спутники Starlink уже составляют примерно 30% от общего количества действующих аппаратов. Недавно SpaceX перешла к производству следующего поколения спутников Starlink V2.0, предназначенных для развертывания с помощью Starship.