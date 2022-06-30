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Интернет Starlink появится в поездах «Укрзализныци» до конца 2022 года — глава Госспецсвязи

Интернет Starlink появится в поездах «Укрзализныци» до конца 2022 года — глава Госспецсвязи

Похоже, в ближайшее время в поездах «Укрзализныци» наконец-то появится скоростной и стабильный интернет — и поможет Starlink . Об этом рассказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь  в интервью Liga.Tech 29 июня.

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По словам руководителя Госспецсвязи, пилотный проект по установке Starlink в поездах «Укрзализныци» удался. Более того, результаты тестирования превзошли ожидания специалистов SpaceX. В то же время, никаких конкретных цифр Юрий Щиголь  в интервью, к сожалению, не упоминает.

«Когда после тестирования связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает, даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и оказывает услуги».

Юрий Щиголь,

глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

В поездах «Укрзализныци» спутниковый интернет Starlink появится уже к концу 2022 года, считает глава Госспецсвязи. Насколько масштабным окажется проект, пока неизвестно. В Мининфраструктуре и «Укрзализныце» пока не спешат делиться подробностями.

По словам Щиголя, Starlink в Украине это резервный канал, который не может быть основным каналом обеспечения связи. В то же время, операторы, провайдеры и объекты критической инфраструктуры активно используют его для восстановления своих сетей — ранее мы много писали о таких показательных случаях применения Starlink в Украине.

Starlink в Украине

Напомним, 9 июня Starlink Ukraine («Старлинк Юкрейн») официальное представительство компании Илона Маска SpaceX получила лицензию оператора в Украине. С момента регистрации до выдачи лицензии прошло два месяца, хотя спутниковый интернет заработал в Украине гораздо раньше 26 февраля. Сайт Liga.Tech пишет, что сейчас в Украине работают 12 000 терминалов Starlink и это составляет около 20% от всего их количества в Европе. В то же время, сама SpaceX ранее сообщала, что с начала войны Украина получила 15 тыс. терминалов с безвозмездным тарифным планом и в начале мая аналитики Apptopia в своем отчете отмечали, что  Starlink в Украине ежедневно активно пользуется около 150 тыс. человек.

Также можно вспомнить, что в начале марта Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с Илоном Маском по видеосвязи анонсировал «возможные космические проекты» по окончании войны, а Минцифра  рассказала о планах после Победы построить в Украине собственную наземную станцию ​​Starlink. Это позволит существенно улучшить качество спутникового интернета SpaceX для рядовых украинцев, поскольку сейчас сигнал идет через станции в Польше, Литве и Турции. С нетерпением ждем новости о статусе этих планов.

Подробнее об особенностях и практическом использовании Starlink в городской среде в отдельном материале на сайте.

Обзор терминала Starlink – опыт использования спутникового интернета от SpaceX в условиях украинского мегаполиса

Starlink в мире

По состоянию на конец мая у Starlink было около 500 тыс. пользователей в 32 странах мира. В то же время, за последние несколько месяцев SpaceX удалось расширить спутниковый интернет — он стал доступным и  в самолетах, и в автомобилях (1 и 2).

SpaceX быстро увеличивает количество спутников Starlink на орбите их уже там около 2500 штук. Если отталкиваться от  оценки  ООН (всего на орбите около 8200 спутников), то спутники Starlink уже составляют примерно 30% от общего количества действующих аппаратов. Недавно SpaceX перешла к производству  следующего поколения спутников Starlink V2.0, предназначенных для развертывания с помощью Starship.

«Работаем, чтобы жизнь стала межпланетной»: Илон Маск поделился мини-презентацией о достижениях и планах SpaceX — среди прочего, упомянул о 15 тыс. терминалах Starlink, переданных Украине

  • В октябре 2021 года глобальный спутниковый интернет Starlink вышел из фазы открытого бета-тестирования, которое длилось с октября 2020 года — услугой по состоянию на середину ноября пользовалось около 140 тысяч пользователей в 20+ странах и еще более 750 тыс. находились в очереди на очереди. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепление и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 599 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. Скорость в сети Starlink варьируется от 100 до 400 Мбит/с, а в отдаленной перспективе SpaceX планирует обеспечивать 10 Гбит/с.
  • В Украине во время военного положения сняли ограничения и разрешили использовать абонентские спутниковые терминалы Starlink не только военным, но и всем категориям пользователей. В то же время, на карте покрытия наша страна пока обозначена такой, где ожидается запуск, а официально купить в Украине такой комплект пока нет возможности. Это все связано с сертификацией технологии — ожидается, что полноценная сертификация состоится после победы.

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