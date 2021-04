Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink станет «полностью мобильным» уже к концу этого года

SpaceX продолжает работать над портативной версией терминала спутникового интернета Starlink, которая должна быть готова уже к концу этого года.

5 марта SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC), запросив у американского регулятора разрешение на подключение к Starlink воздушного транспорта, морского транспорта и наземного транспорта. В будущем, когда FCC даст зеленый свет, SpaceX сможет устанавливать терминалы Starlink в пассажирские самолеты, круизные судна, пассажирские автобусы и прочие транспортные средства, что потенциально сильно увеличит охват и сделает спутниковый интернет SpaceX доступным еще большему числу пользователей.

Глава SpaceX рассказал, что уже этим летом Starlink должен выйти из беты.

This is accurate. Service uptime, bandwidth & latency are improving rapidly. Probably out of beta this summer.

Одновременно он сообщил, что к концу года появится возможность устанавливать терминалы Starlink на грузовики и дома на колесах. Для завершения первой фазы SpaceX еще нужно провести несколько запусков спутников Starlink и выпустить несколько обновлений ПО.

Yeah, should be fully mobile later this year, so you can move it anywhere or use it on an RV or truck in motion. We need a few more satellite launches to achieve compete coverage & some key software upgrades.

— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021