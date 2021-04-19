Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink станет «полностью мобильным» уже к концу этого года

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SpaceX продолжает работать над портативной версией терминала спутникового интернета Starlink, которая должна быть готова уже к концу этого года.

5 марта SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC), запросив у американского регулятора разрешение на подключение к Starlink воздушного транспорта, морского транспорта и наземного транспорта. В будущем, когда FCC даст зеленый свет, SpaceX сможет устанавливать терминалы Starlink в пассажирские самолеты, круизные судна, пассажирские автобусы и прочие транспортные средства, что потенциально сильно увеличит охват и сделает спутниковый интернет SpaceX доступным еще большему числу пользователей.

Глава SpaceX рассказал, что уже этим летом Starlink должен выйти из беты.

This is accurate. Service uptime, bandwidth & latency are improving rapidly. Probably out of beta this summer. — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021

Одновременно он сообщил, что к концу года появится возможность устанавливать терминалы Starlink на грузовики и дома на колесах. Для завершения первой фазы SpaceX еще нужно провести несколько запусков спутников Starlink и выпустить несколько обновлений ПО.

Yeah, should be fully mobile later this year, so you can move it anywhere or use it on an RV or truck in motion. We need a few more satellite launches to achieve compete coverage & some key software upgrades. — Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021

Ранее Илон Маск скорректировал ожидания, что автомобили Tesla в ближайших планах на подключение к спутниковому интернету не значатся — текущая версия принимающего терминала Starlink, напоминающего компактную спутниковую тарелку на держателе, слишком большая. С другой стороны, нельзя исключать, что в будущем SpaceX найдет способ уменьшить оборудование и перенести Starlink и на легковые автомобили.

С недавним запуском 7 апреля орбитальная группировка спутников Starlink увеличилась до 1585 штук, из которых 1380 штук — эксплуатационные модели версии 1.0.

В октябре 2020-го аналитики Morgan Stanley заявили, что SpaceX может стать компанией стоимостью $200 млрд, если Starlink и Starship станут коммерчески успешными продуктами.