Илон Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink станет «полностью мобильным» уже к концу этого года
SpaceX продолжает работать над портативной версией терминала спутникового интернета Starlink, которая должна быть готова уже к концу этого года.
5 марта SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC), запросив у американского регулятора разрешение на подключение к Starlink воздушного транспорта, морского транспорта и наземного транспорта. В будущем, когда FCC даст зеленый свет, SpaceX сможет устанавливать терминалы Starlink в пассажирские самолеты, круизные судна, пассажирские автобусы и прочие транспортные средства, что потенциально сильно увеличит охват и сделает спутниковый интернет SpaceX доступным еще большему числу пользователей.
Глава SpaceX рассказал, что уже этим летом Starlink должен выйти из беты.
This is accurate. Service uptime, bandwidth & latency are improving rapidly. Probably out of beta this summer.
— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021
Одновременно он сообщил, что к концу года появится возможность устанавливать терминалы Starlink на грузовики и дома на колесах. Для завершения первой фазы SpaceX еще нужно провести несколько запусков спутников Starlink и выпустить несколько обновлений ПО.
Yeah, should be fully mobile later this year, so you can move it anywhere or use it on an RV or truck in motion. We need a few more satellite launches to achieve compete coverage & some key software upgrades.
— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021
Ранее Илон Маск скорректировал ожидания, что автомобили Tesla в ближайших планах на подключение к спутниковому интернету не значатся — текущая версия принимающего терминала Starlink, напоминающего компактную спутниковую тарелку на держателе, слишком большая. С другой стороны, нельзя исключать, что в будущем SpaceX найдет способ уменьшить оборудование и перенести Starlink и на легковые автомобили.
С недавним запуском 7 апреля орбитальная группировка спутников Starlink увеличилась до 1585 штук, из которых 1380 штук — эксплуатационные модели версии 1.0.
В октябре 2020-го аналитики Morgan Stanley заявили, что SpaceX может стать компанией стоимостью $200 млрд, если Starlink и Starship станут коммерчески успешными продуктами.
- SpaceX развивает проект Starlink как минимум с конца 2014 года — тогда Илон Маск впервые объявил о планах соединить весь мир глобальным спутниковым интернетом. С тех пор Starlink продвинулся дальше, чем проекты конкурентов OneWeb, и Samsung, и Amazon и Boeing вместе взятые.
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- В конце октября 2020 года Starlink перешел в стадию публичного бета-тестирования — программа под шуточным названием Better Than Nothing Beta стартовала 27 октября. Комплект необходимого оборудования (терминал, крепления и Wi-Fi маршрутизатор) стоит 499 долларов, а абонентская плата за услугу — 99 долларов в месяц. Установка оборудования и настройка максимально проста и занимает до пяти минут. Изначально бета-тест был ограничен северной частью США и южной частью Канады, но с 20 января SpaceX начала принимать заявки на подключение в большей части Канады и Великобритании. За три месяца бета-теста к Starlink в трех странах суммарно подключилось более 10 тысяч абонентов.
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- У SpaceX есть разрешение на 42 тысяч спутников (это вовсе не означает, что она планирует запускать столько). Компания предварительно оценивала затраты на реализацию проекта Starlink в $10 млрд, ожидая, что уже в первый же год работы система сможет принести доход порядка $30 млрд.
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- 3 марта 2021 года стало известно о планах SpaceX построить в Остине завод для выпуска комплектов Starlink в промышленных масштабах.
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- В будущем SpaceX также планирует выделить проект глобального спутникового интернета Starlink в отдельную компанию и вывести ее на биржу. Недавно Илон Маск рассказал, что выход Starlink на биржу возможен при хорошо прогнозируемом денежном потоке — и в этом году компании предстоит «пройти через глубокую пропасть отрицательного денежного потока».