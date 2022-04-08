Инженерный корпус армии США отозвал заявку SpaceX на расширение мощностей Starship в Техасе

Инженерный корпус армии США отозвал заявку SpaceX на расширение пусковых комплексов в Бока-Чика (штат Техас) после того, как компания не предоставила запрошенную экологическую информацию. Компанию Илона Маска проинформировали об этом решении в марте. Письмо пришло после того, как он пригрозил перенести операции во Флориду, если регулирующие органы Техаса не предоставят разрешение. Об этом сообщили издания Bloomberg и CNBC.

SpaceX планировала построить новую инфраструктуру на 17 акрах (68799 м2) земли, включая водно-болотные угодья и илистые отмели. Как отмечает CNBC, армейский корпус отвечает за водно-болотные угодья, которые служат средой обитания для рыб и диких животных в стране. Он обязан убедиться, что любая деятельность не оказывает значительного воздействия на обитающие в угодьях исчезающие виды, а также на питьевую воду и людей в этом районе. Он также отвечает за изучение того, возможно ли для строительной компании перенести работы в другое место.

В письме, отправленном в компанию, армейский корпус перечислил информацию, которую он требует то SpaceX, в том числе то, как именно его расширение повлияет на водно-болотные угодья. Он также запрашивал данные об исчезающих или находящихся под угрозой исчезновения видах, на которые может существенно повлиять строительство, а также текущие знания компании о наличии или отсутствии исторических объектов. В то время как армейский корпус приостановил заявку компании, SpaceX может возобновить процесс получения разрешения, если сможет предоставить всю запрашиваемую информацию.

Федеральное авиационное управление также проводит отдельную проверку объекта, чтобы определить, вызовет ли запуск Starship из Бока-Чика проблемы с безопасностью или окажет значительное воздействие на окружающую среду в этом районе. SpaceX должна была получить извещение от FAA в 2021 году, но с тех пор агентство несколько раз откладывало свое решение: последняя намеченная дата завершения — 29 апреля. Без разрешения FAA SpaceX не сможет запустить свой огромный космический корабль из Бока-Чика для своего первого орбитального испытательного полета, который, как ожидается, состоится в ближайшие несколько месяцев.

Илон Маск ранее заявил, что, если SpaceX не сможет получить разрешения в Техасе, то компания перенесет запуски звездолетов на мыс Канаверал во Флориде.