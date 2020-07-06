Инженерный образец CPU AMD EPYC (Milan) на Zen 3 впервые замечен в тестовом ПО





Постепенно приближается дата выхода серверных процессоров AMD EPYC следующего поколения под кодовым названием Milan. Эти чипы основаны на микроархитектуре Zen 3. Они придут на смену серии EPYC Rome, запущенной почти 2 года назад. Как ожидается, новые чипы обеспечат значительные улучшения в сферах высокопроизводительных вычислений и центров обработки данных.

Линейка процессоров AMD EPYC Milan на базе микроархитектуры Zen 3 будет изготавливаться по нормам улучшенного технологического процесса 7-нм+ на базе производственных мощностей TSMC. AMD ранее завляла о намерении повысить показатель производительности на каждый ватт затраченной энергии. Несмотря на различные предыдущие утечки, сами процессоры пока нигде не появлялись. Но теперь ситуация изменилась.

В списке изменений ОС Linux было замечено упоминание еще не выпущенного официально инженерного образца процессора AMD с кодовым названием AMD Eng Sample: 100-000000114-07_22/15_N. Из него следует, что данный инженерный образец работает на частоте 1,5 ГГц и поддерживает возможность повышения частоты до 2,2 ГГц. К сожалению, количество вычислительных ядер пока остаётся загадкой. При этом следует отметить, что ранние инженерные образцы процессоров EPYC Rome обладали такими же тактовыми частотами, но коммерческие чипы уже поддерживали частоты до 3,4 ГГц.

Интересно, что новый чип AMD EPYC Milan источник также называет «Genesis», хотя это слово является частью кодового названия линейки процессоров AMD Ryzen Threadripper 4000 (Genesis Peak), которая будет оснащена ядрами на базе архитектуры Zen 3. Иными словами, процессоры AMD EPYC и Threadripper имеют много общего.

Добавим, ранее AMD подтвердила использование совершенно новой архитектуры CPU в Zen 3, которая позволит обеспечить значительный прирост показателя количества выполняемых инструкций за такт (IPC). Кроме того, упоминался дополнительный прирост рабочих частот и увеличение количества вычислительных ядер. Всё это должно обеспечить заметный прирост итоговой производительности. Некоторые слухи даже указывают на прирост показателя IPC на 17% и увеличение количества операций при вычислениях с плавающей запятой на 50%. Кроме того, также упоминалась существенная переработка кэш-памяти. Хотя сама AMD не называла конкретных значений прироста IPC, Форрест Норрод (старший вице-президент и генеральный менеджер бизнес-группы в области решений для центров обработки данных и интегрированных решений компании AMD) упоминал, что Zen 3 обеспечит прирост производительности «в соответствии с тем, что вы ожидаете от совершенно новой архитектуры». Напомним, переход от микроархитектуры Zen к Zen 2 (который является скорее эволюционным с некоторыми оговорками) обеспечил прирост показателя IPC на 15%.

Из того, что сейчас известно о процессорах AMD на базе микроархитектуры Zen 3, можно выделить следующее:

до 64 вычислительных ядер;

до 128 потоков обрабатываемых инструкций;

поддержка PCIe 4.0;

поддержка DDR4;

TDP отдельных моделей в диапазоне 120-225 Вт.

Поставки процессоров AMD EPYC Milan должны начаться в конце 2020 года.

Источник: wccftech