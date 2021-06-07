iOS 15 получит обновленные уведомления, а iPadOS 15 – улучшенные функции многозадачности

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Уже скоро начнётся мероприятие Apple WWDC. И накануне этого события появилась публикация, проливающая свет на грядущие мобильные операционные системы iOS 15 и iPadOS 15.

Как сообщает осведомлённый источник, iPadOS 15 получит возможность размещать виджеты в любом месте домашнего экрана. Это позволит более гибко настраивать внешний вид домашнего экрана в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователей. Кроме того, разработчики улучшили возможности многозадачности этой операционной системы. В результате, пользователям будет проще работать с несколькими приложениями одновременно.

Помимо этого, Apple намерена внести серьёзные улучшения в iMessage. У пользователей появится новый способ устанавливать свой статус на устройстве. Владельцы iPhone и iPad теперь смогут устанавливать статус – например, за рулём, сон, работа или не беспокоить – и указывать, как будут обрабатываться входящие уведомления. Обновление iOS 15 также сделает упор на автоматический ответ на сообщения и новый дизайн баннеров входящих уведомлений в верхней части экрана.

Дополнительно сообщается, что Apple работает над переработанным экраном блокировки на iPhone и iPad, но эти изменения были перенесены на следующий год.

Источник: wccftech