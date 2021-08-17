iOS 15 позволяет запретить автоматическое включение режима Night Mode на iPhone

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Apple представила специальный режим Night Mode для съемки в условиях недостаточного освещения в 2019 году, вместе со смартфонами линейки iPhone 11. С его помощью можно добиться весьма достойных результатов, хотя порой алгоритмы и пост-обработка только портят фотографию.

Apple всегда позволяла отключать Night Mode, но этот процесс не очень быстрый. Сперва смартфон должен автоматически определить, что условия подходящие для ночного режима, и включить Night Mode. И только затем пользователь может его выключить для конкретного снимка или серии фотографий. Однако, если вы вновь запустите камеру через некоторое время в аналогичных условиях, Night Mode будет автоматически активирован.

В бета-версии iOS 15 появилась опция, которая позволяет принудительно отключить Night Mode. Для этого необходимо перейти в настройки iPhone > раздел Camera > опция Preserve Settings (Сохранить настройки) > активировать Night Mode.

После активации данной опции камера будет запоминать ваше предпочтение касательно ночного режима. Если вы отключите Night Mode, то при следующем запуске камеры он останется выключенным.

Источник: 9to5mac