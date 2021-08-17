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iOS 15 позволяет запретить автоматическое включение режима Night Mode на iPhone

iOS 15 позволяет запретить автоматическое включение режима Night Mode на iPhone

iOS 15 позволяет запретить автоматическое включение режима Night Mode на iPhone


Apple представила специальный режим Night Mode для съемки в условиях недостаточного освещения в 2019 году, вместе со смартфонами линейки iPhone 11. С его помощью можно добиться весьма достойных результатов, хотя порой алгоритмы и пост-обработка только портят фотографию.

Apple всегда позволяла отключать Night Mode, но этот процесс не очень быстрый. Сперва смартфон должен автоматически определить, что условия подходящие для ночного режима, и включить Night Mode. И только затем пользователь может его выключить для конкретного снимка или серии фотографий. Однако, если вы вновь запустите камеру через некоторое время в аналогичных условиях, Night Mode будет автоматически активирован.

В бета-версии iOS 15 появилась опция, которая позволяет принудительно отключить Night Mode. Для этого необходимо перейти в настройки iPhone > раздел Camera > опция Preserve Settings (Сохранить настройки) > активировать Night Mode.

iOS 15 позволяет запретить автоматическое включение режима Night Mode на iPhone

После активации данной опции камера будет запоминать ваше предпочтение касательно ночного режима. Если вы отключите Night Mode, то при следующем запуске камеры он останется выключенным.

Источник: 9to5mac

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