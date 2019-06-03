iPadOS – новая операционная система для планшетов iPad с улучшенными возможностями многозадачности и нативной поддержкой обычных флешек





Apple представила крупное обновление программного обеспечения для iPad, которое по сути представляет собой отдельную операционную систему для планшетов, именуемую iPadOS. Компания долгое время вносила изменения в iOS, улучшая функции многозадачности, добавляя режимы Split View и Slide Over, позволяя переключаться между программами с помощью жестов и задействовать для этого панель Dock. Эти изменения постепенно привели к тому, что iOS стала развиваться в двух направлениях: для смартфона и планшета.

iPadOS теперь содержит новый домашний экран с виджетами, размер которых можно менять вместе со значками приложений. Apple добавила больше жестов для многозадачности, чтобы переключаться между приложениями и запускать рядом два окна одного приложения (например, два документа или два письма). Все эти программы доступны в режиме Exposé. Кроме того, компания улучшила функцию копирования и вставки на iPadOS с помощью жестов – теперь выполнить это действие можно тремя пальцами. Работает во всех приложениях.

Новая ОС включает обновлённое приложение Files, которое получило панель быстрых действий, позволяющую вносить изменения в файлы, а также поддержку общего доступа к ресурсам по протоколу SMB. Собственно, в iCloud Drive теперь тоже можно открывать общий доступ к папкам. Однако самое главное нововведение заключается в том, что iPad научился работать с флеш-накопителями, поэтому у пользователей наконец появилась возможность подключать напрямую к планшету флешки, SD-карты и цифровые камеры.

Изменения затронули и браузер Safari, который в iPadOS представлен десктопной версией. Он получил 30 новых сочетаний клавиш при работе с внешней клавиатурой, элементы управления размером текста, настройки для каждого отдельного сайта и параметры для загрузки изображений. Появился и полноценный менеджер загрузок.

Не забыли и про Apple Pencil. Обновление позволило уменьшить задержку с 20 до 9 мс, а также добавило поддержку панели инструментов для работы с фирменным стилусом для сторонних приложений.

iPadOS доступен для следующих устройств Apple:

iPad Pro 12,9

iPad Pro 11

iPad Pro 10,5

iPad Pro 9,7

iPad 6

iPad 5

iPad mini 5

iPad mini 4

iPad Air 3

iPad Air 2

Источник: The Verge