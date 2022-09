iPhone 14 Pro, вероятно, получит два выреза вместо «челки» — при включенном дисплее они будут визуально объединяться

Инсайдеры на протяжении некоторого времени предполагали, что линейка iPhone 14 может получить два выреза в дисплее вместо традиционной чёлки. При этом в одном вырезе якобы разместиться фронтальная камера, а во втором – система FaceID. Дизайн такого решения предполагал наличие одного круглого и одного продолговатого отверстия в дисплее. Новая утечка от «анонимного информатора» свидетельствует, что два выреза в дисплее будут выглядеть как одно сплошное отверстие, когда дисплей iPhone активен. В дальнейшем эту информацию подтвердил Марк Гурман из Bloomberg.

Отмечается, что Apple намерена отключить пиксели между этими двумя вырезами, чтобы создать непрерывное чёрное пространство. Источник также предполагает, что компания «намерена визуально расширять затемнённые области вокруг вырезов для размещения контента». Другими словами, iPhone вполне может использовать это чёрное пространство и изменять размер выреза в зависимости от целей.

This is true. It looks like one wide pill shaped cutout. Having that separation would look odd during use. https://t.co/SrAtYQsENx

— Mark Gurman (@markgurman) August 31, 2022