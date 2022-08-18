Apple назначила презентацию новых iPhone 14 на 7 сентября — Bloomberg

Apple планирует провести первую (в 2021 году таких было две, а в 2020-м — целых три) осеннюю презентацию новых устройств, в том числе новой линейки iPhone, в среду, 7 сентября, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к компании источники.

Сообщается, что именно эту дату назвала Apple во внутренней переписке с сотрудниками, а сама презентация традиционно пройдет полностью онлайн в форме предварительно записанной трансляции. То, что Apple в этом году планирует презентацию iPhone не на вторник, а на среду — редкость, однако это не является чем-то невозможным. Это имеет смысл, поскольку на понедельник, 5 сентября, в США выпадает большой национальный праздник — День Труда.

В общей сложности ожидается четыре модели iPhone 14: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Базовый iPhone 14 и iPhone 14 Pro оснащаются экранами 6,1 дюйма, а iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro Max — 6,7 дюйма. Как уже неоднократно сообщалось, 6,7-дюймовый iPhone 14 Max станет самой доступной моделью новой линейки, а от 5,4-дюймового Mini в Apple решили отказаться из-за недостаточно высоких продаж.

По предварительным данным, базовый iPhone 14 получит улучшенную 48-мегапиксельную основную камеру и селфи-камеру с автофокусом, и основное внимание в этом обновлении отведено именно iPhone 14 Pro и Pro Max — в старших моделях Apple, по слухам, откажется от прямоугольного выреза, что называется «челкой» и «монобровой», в пользу нового дизайна с двумя отверстиями разной формы. Также iPhone 14 Pro и Pro Max будут отличаться новым процессором – A16 – и поддержкой функции Always-on Display. Также в этом году iPhone прибавят в цене , хотя подорожание может ограничиться только Pro-моделями. Кроме того, Apple вроде бы собирается показывать рекламу в большинстве стандартных приложений iPhone

Источники Bloomberg также сообщили вероятное расписание выхода iPhone 14: предварительные продажи откроются 9 сентября, а заказ начнут поступать первым покупателям с 16 сентября. Да, это график для США и других стран первой волны. Когда ждать iPhone 14 в Украине и ждать ли вообще, пока неизвестно.

Вместе с iPhone 14 во время мероприятия ожидается по меньшей мере еще один значительный анонс — умные часы Apple Watch Series 8, которые смогут измерять температуру тела. По предварительным данным, вместе с основными моделями Watch Series 8 дебютируют обновленные Apple Watch SE и новая Pro-модель с усиленной защитой для занятий экстремальными видами спорта. Если все действительно так, то официальные приглашения журналистам на ежегодную презентацию Apple разошлет в конце августа. Что ж, ждем с большим нетерпением.