Тиктокер пожертвовал Красному кресту кроссовки с Apple AirTag — он нашел их на секондхенде в Боснии

Метка Apple AirTag показала, как работают пожертвования Красному кресту. Пользователь TikTok нашел свои благотворительные кроссовки за 800 км и выкупил их за €10 в секондхенде.

Тиктокер Moe.Ha решил отследить свои кроссовки после того, как оставил пожертвование в контейнере Красного креста в Мюнхене. На видео (которое почему-то недоступно в Украине) мужчина вставил AirTag в одни из кроссовок, а затем отследил их с помощью приложения Apple Find My. На пятый день отслеживания кроссовки пересекли границу и оказались в секондхенде в Боснии.

Кроссовки делали остановки в Австрии, Словении и Хорватии, прежде чем попали в боснийский магазин, где они продавались за €10. Мужчина поехал в Боснию, где увидел свое пожертвование собственными глазами и выкупил обратно. Он спросил у сотрудницы магазина, откуда взялись кроссовки — она ответила ему, что их доставил ее босс, который живет в Германии. Вот как немецкий сайт красного креста описывает процесс:

«У нас по всей Германии около 18 000 контейнеров для бывшей в употреблении одежды. […] После сбора существуют две разные модели обработки. В «модели склада одежды» одежда сортируется Немецким Красным Крестом (DRK), а соответствующие вещи распределяются по нашим складам и в секондхенды. Излишки продаются компании по переработке. В «модели переработки» все содержимое контейнера продается компании. Средства, которые Красный крест получает от этого, поддерживают наши миссии».

Итак, после объяснения можно понять, что деньги, полученные за вещи, могут быть более полезными для благотворительной цели, чем сами вещи. Однако, как говорится, осадок остается, ведь в представлении людей пожертвованные вещи должны были бы помочь кому-то непосредственно.

Впрочем, Apple AirTag иногда используют не только для интересных опытов, но и с целью незаконной слежки. Также ITC.ua писал о случай скрытой установки GPS-трекера в авто, от чего пользователь ранее отказался.

Источник: Wccftech