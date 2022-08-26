Новый патент показывает, как Apple может создать iPhone 14 Pro без чёлки в дисплее

Ходят слухи, что Apple отказалась от традиционной чёлки в дисплее iPhone 14 Pro и Pro Max в пользу выреза в форме таблетки. А теперь Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) опубликовало патентную заявку, которая, подтверждает эти слухи и показывает подход Apple к отказу от чёлки.

Патентная заявка охватывает несколько возможных вариантов устройства, которое сочетает в себе камеру, излучатель инфракрасного света и элемент, способный перенаправлять инфракрасный свет. В заявке описывается, как можно использовать такой проектор для уменьшения занимаемой этими компонентами площади, оставляя на телефоне больше места для дисплея.

В настоящее время в чёлке находится множество компонентов, в том числе селфи-камера, инфракрасная камера, датчик глубины и точечный проектор. В прошлом году с выпуском iPhone 13 компания Apple уже уменьшила вырез на 20%. Но благодаря новому патенту Apple сможет организовать некоторые из этих компонентов таким образом, чтобы уменьшить размер выреза. Фактически, теперь излучатель ИК-света не будет ограничен конкретным местом установки, и его можно будет разместить более рационально.

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iPhone 14 Pro dummy pic.twitter.com/vjKlImLufN — Ice universe (@UniverseIce) August 25, 2022

Хотя публикация USPTO этой заявки ещё не является гарантией того, что технология появится на устройстве Apple, но были и другие признаки отказа от чёлки в новых моделях iPhone Pro. Ранее о таком развитии событий говорили Марк Гурман, аналитик Мин-Чи Куо и ряд других инсайдеров.

Источник: The Verge