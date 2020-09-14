Исследование: Самые эффективные каналы поиска работы для украинских IT-специалистов — рекомендации (25%) и LinkedIn (14%)





Ресурс DOU.UA провел опрос украинских IT-специалистов, в котором решил выяснить популярность различных каналов поиска работы, в исследовании поучаствовало 4779 специалистов. Для начала ресурс составил актуальный «портрет специалиста» на основе анкет участников опроса.

Как и в прошлом году, самыми популярными каналами поиска работы среди украинских IT-специалистов остаются рекомендации, Джин, LinkedIn, DOU. В этом году Джин обошел LinkedIn по популярности — 14,7% против 14,1%. За год его популярность возросла на 2,5%, а LinkedIn, наоборот, снизилась на 1,6%. В течение карантина кандидаты активно включали профили на Джине для поиска работы. И если в начале марта онлайн-кандидатов было 17,5 тыс., то в конце августа их количество достигло почти 21 тыс. Ослабли позиции крупных специализированных сайтов Work.ua и Rabota.ua — в этом году их обогнал самостоятельный вариант «отослал резюме на сайт компании».

Рекомендации коллег лучше всего работают для проджект-менеджеров и нетехнических специалистов — более 30% нашли работу через этот канал. DOU наиболее популярен среди тестировщиков, ПМ и программистов, Джин — среди программистов и тестировщиков. А вот у проджект-менеджеров на втором месте все еще остается LinkedIn, а потом Джин. Среди дизайнеров и нетехнических специалистов популярен Work.ua.

При ответе на вопрос о самом эффективном канале поиска работы программисты и нетехнические специалисты чаще всего называли LinkedIn, у тестировщиков и дизайнеров в топе Джин, у ПМ — рекомендации. Есть и географическая разница в предпочтениях — в Киеве лидирует Джин, во Львове, Харькове и Днепре — LinkedIn, а Одесса предпочитает DOU. Если смотреть по опыту работы, то среди начинающих безоговорочным лидером является DOU, а после двух лет опыта на первое место выходит LinkedIn.

Большинство украинских IT-специалистов регулярно мониторит рынок труда. Чаще всего респонденты просматривают зарплатные опросы и вакансии на DOU, отвечают рекрутерам в LinkedIn, читают зарплатную рассылку Джина, а также смотрят вакансии на других сайтах. Интересно, что специалисты с опытом более 10 лет более чем вдвое чаще ходят на собеседования для «поддержания формы», чем новички. Также среди начинающих высокий процент тех, кто не следит за рынком труда — почти 10%. Почти треть дизайнеров включает профиль на Джини, чтобы мониторить рынок, а программисты и другие технические специалисты активнее других ходят на собеседования с целью надбавки.

Источник: DOU.UA