Украинские IT-специалисты рассказали DOU.UA о самых эффективных каналах поиска работы (лучше всего работают личные рекомендации и LinkedIn)





Украинский ресурс DOU.UA провел опрос отечественных IT-специалистов, в котором на реальном опыте выяснил самые эффективные каналы поиска работы.

Показательно, что чаще всего IT-специалисты находят работу по рекомендации друга или коллеги — таких среди опрошенных оказалось 26%, причем еще 4% соискателей пригласил знакомый рекрутер, что также можно отнести к личной помощи. Следующим по результативности каналом является LinkedIn — с помощью этой соцсети трудоустроились 16% опрошенных.

Также активно способствуют в поисках работы в IT профильные сайты — с помощью Джинна и DOU.UA нашли работу 12% и 10% опрошенных соответственно. Несколько менее эффективным способом поиска работы в IT оказались сайты поиска работы Work.ua (7%) и Rabota.ua (7%).

Курсы и учебные центры при компании предоставили работу 6% опрошенных, еще для 6% успешной оказалась попытка самостоятельно прислать резюме на сайт компании. А 2% ответили, что с ними связался неизвестный рекрутер с приглашением на работу через скайп, личную почту или с помощью телефонного звонка.

Интересно, что разработчики чаще других находят работу на LinkedIn, а менеджеры проектов — по рекомендации друга или коллеги. Есть свои особенности и у городов: в Одессе чаще других городов находят работу по рекомендации знакомых (30%); знакомство с рекрутерами эффективнее используют в Харькове (7%); через LinkedIn удачнее всего ищут работу во Львове (21%); курсы при компании и учебные центры активнее способствуют трудоустройству в Днепре (12%).

Более половины опрошенных считают LinkedIn наиболее эффективным каналом поиска работы — за этот вариант проголосовали 57% опрошенных. Знакомые, друзья и коллеги несколько уступают LinkedIn (52%), менее половины (44%) опрошенных считают Джинн эффективным каналом поиска работы; 39% — DOU; 30% — рассылку резюме непосредственно к компаниям; 14% и 12% опрошенных отметили эффективность Rabota.ua и Work.ua соответственно.

Показательно, что даже трудоустроенные IT-специалисты активно следят за рынком труда. Так, большинство респондентов ответили, что читают зарплатные опросы и просматривают вакансии на DOU, а также отвечают на вопросы рекрутеров на LinkedIn. Более того, 16% разработчиков отметили, что посещают собеседования, чтобы быть в форме, и еще 5% — для того, чтобы получить прибавку к зарплате.

Ранее ресурс DOU.UA публиковал свежий рейтинг «Топ-50 ІТ-компаний Украины», а также рассказывал, сколько зарабатывают украинские IT-разработчики. Полная версия исследования о каналах поиска работы доступна по следующей ссылке.

Источник: DOU.UA