Исследование: За первое полугодие 2020-го выручка Apple от игровых приложений в App Store достигла рекордных $22,2 млрд





В июне Apple рассказала о продажах на $519 млрд через App Store в 2019 году — из этой суммы продажи цифровой продукции и услуг, куда входят и покупки в мобильных играх, составили $61 млрд. Согласно данным свежего исследования SensorTower и Statista, за первое полугодие 2020-го выручка Apple от игровых приложений в App Store достигла $22,2 млрд, что является новым рекордом. Это на 23% превышает результат за аналогичный период 2019 года ($18,1 млрд).

В период с апреля по июнь Apple выручила целых $11,6 млрд. Для сравнения, за аналогичный период выручка Google Play составила $7,7 млрд.

Общая выручка Apple от мобильных игр в первом полугодии 2020 года оказалась на 52% выше, чем у Google, которая выручила $14,6 млрд,

Единственное, в чем Google удалось опередить Apple — это общее количество загрузок и установок мобильных игр. В первой половине 2020 году в Google Play зафиксировано 22,8 млрд установок, а в App Store — всего 5,7 млрд установок.

Эти числа отражают увеличение вовлеченности пользователей во время пандемии. Согласно данным SensorTower, PUBG Mobile и Honor of Kings были двумя самыми прибыльными играми в первой половине 2020 года, причем обе игры за указанный период заработали более $1 млрд. Замыкает тройку Monster Strike с результатом $632 млн.

В свете нынешнего противостояния Apple и Epic Games нельзя не вспомнить о Fortnite, которая вышла на iOS в начале 2018 года. По данным Sensor Tower, за 2,5 года игру загрузили 133,3 млн раз, а общая сумма микротранзакций превышает более $1,2 млрд. За последние 30 дней до удаления из App Store игра была установлена 2,4 млн раз и принесла Epic Games $43,3 млн выручки. С учетом 30% комиссии Apple заработала на Fortnite $360 млн. По оценке разработчика Тима О’Нила, выручка Apple от Fortnite составила около 1% от всей выручки цифровых товаров и услуг в App Store. С учетом этого становится очевидно, что App Store нужен Epic Games гораздо больше, чем Fortnite нужен Apple.

Источник: Goldencasinonews.com