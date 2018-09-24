Исследователи MIT придумали новый тип аккумулятора, преобразующий углекислый газ в энергию

Специалисты Массачусетского Технологического Института (MIT) разработали новый тип аккумуляторной батареи, в котором в качестве энергии частично выступает углекислый газ. Вместо того, чтобы пытаться превратить CO₂ в специализированные химические вещества с использованием металлических катализаторов, что является достаточно сложным, эта батарея может непрерывно превращать углекислый газ в твёрдый карбонат при разряде.

Разработка на текущий момент находится на ранней стадии и ещё далека от коммерческого использования. Тем не менее, прототип такой батареи мог бы способствовать сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу в будущем.

В настоящее время электростанции, оборудованные системами фильтрации, используют до 30% энергии только для того, чтобы улавливать углекислый газ и тем самым не загрязнять атмосферу. Исследователи полагают, что есть способ снизить затраты на этот процесс и в итоге даже создать продукт, имеющий ценность. Проблема в том, что CO₂ практически не вступает в реакцию, поэтому необходимо было найти варианты взаимодействия с различными электролитами для получения энергии.

Учёные изучили реакции, которые проходят в обычной литиевой батарее и проверили их вероятность с углекислым газом. Они разработали новый способ, чтобы добиться его электрохимической конверсии с использованием только углеродного электрода. Метод заключается в том, что углекислый газ предварительно активируется, путём соединения его с водным раствором аминов. Серия экспериментов показала, что этот подход действительно работает – батарея обладает напряжением и ёмкостью наравне с новейшими литий-газовыми аккумуляторами. Более того, амины действуют как элемент, который способствует реакции, но не израсходуется. Такой материал ранее никогда не применялся к батареям.

Исследователи признаются, что их разработка требует дальнейшего развития и усовершенствования. Срок службы такого аккумулятора пока ограничен 10 циклами зарядки-разрядки, поэтому необходимы дополнительные исследования для предотвращения деградации его компонентов. Но у концепции есть большой потенциал. Сейчас учёные изучают возможность создания непрерывного процесса, в котором будет использоваться постоянный поток углекислого газа под давлением, соединённый с раствором аминов. В конечном итоге они надеются превратить это в систему, которая сможет улавливать CO₂ и преобразовывать его в электрохимический материал для аккумуляторных батарей.

Источник: MIT