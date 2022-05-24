Исторические фотографии Google Street View теперь доступны для мобильных устройств на iOS и Android

В честь 15-летия функция просмотра улиц Street View на Google Картах получила несколько обновлений. Теперь просмотр исторических фотографий в Street View доступен в приложениях для iOS и Android.

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А еще теперь делать изображения будут при помощи более портативной камеры весом приблизительно 6,8 кг. Она получилась размером с домашнюю кошку, что позволит брать ее с собой на отдаленные острова, вершины гор или на прогулку по городской площади. Обновленная камера начнет использоваться в 2023 году, сообщили в Google.

«Датчики еще более высокого качества, они имеют более низкое соотношение сигнал/шум. Изображения будут еще красивее», — отметил руководитель отдела аппаратного обеспечения Street View Стивен Сильверман.

С 2014 года можно использовать Google Street View, чтобы увидеть, как определенное место изменилось за эти годы. Но ранее это можно было делать только с помощью десктопной версии Google Maps. Чтобы получить доступ к такому же отображения на iOS и Android, нужно нажать на любом месте экрана в режиме просмотра улиц, а затем выберите «просмотреть больше дат», чтобы получить доступ к историческим изображениям местоположения.