Итоги 2017 года по версии DOU.UA: безвиз, блокировка российских соцсетей и биткойны

Профильный украинский ресурс DOU.UA подвел итоги 2017 года и представил самые значимые события, лучшие мероприятия и впечатления украинских IT-специалистов от уходящего года. Информация была собрана с помощью голосования, в котором поучаствовало 5783 участника отечественной IT-индустрии.

Итак, самым значимым событием 2017 года был выбран безвизовый режим (47,7%), блокировка ВКонтакте, Яндекс, Mail.ru и др. сервисов из РФ набрала вдвое меньше голосов (20,2%), а вот набирающий обороты Bitcoin назвали значимым только 14,2% опрошенных. Замыкают первую пятерку сохранение 5% налога для ЕН на 3-й группе (8,6%) и масштабная кибератака в Украине вирусом Petya (5,1%).

Из интересных результатов опроса — среди джуниоров блокировку ВК, Яндекса и др. отметили 26% респондентов, в то время как среди опытных специалистов таких только 13%. С биткоином похожая тенденция — 16% у джуниоров против 10% у мега-синьоров. Последних больше интересует сохранение 5% налога — это событие у них на втором месте после безвиза.

Лучшими мероприятиями года были признаны Lviv IT Arena и ITEM, однако стоит учесть, что как и в прошлом году, 58% опрошенных сказали, что не следят за мероприятиями вообще. При этом 66% джуниоров вовсе не посещали конференции в 2017 году, среди специалистов уровня миддл таких 57%, а синьоров — 52%.

И, наконец, на вопрос о том, каким был 2017 год и каким будет 2018 год IT-специалисты ответили достаточно оптимистично. Полностью неудачным текущий год был лишь для 4% респондентов, хотя в прошлом году недовольных было 7%. Как и в прошлом году, джуниорам пришлось труднее, чем остальным.

Рекордные 68% специалистов уверены, что 2018-й будет еще лучше. О том, что все будет плохо, говорят лишь 4% респондентов, хотя в прошлом году таких было 9%. Стоит отметить, что в целом настроены позитивно все специалисты, независимо от уровня и опыта работы.

Источник: DOU