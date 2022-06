Из детали LEGO сделали микрокомпьютер с рабочим OLED-дисплеем

Если откладывали сборку тысячелетнего сокола LEGO Millennium Falcon за $700, то вам дополнительный стимул: теперь можно вставить «компьютерный» кубик с рабочим OLED-дисплеем в кабину. Новозеландский инженер Джеймс Браун изготовил крохотный компьютерный терминал с экраном, имитирующим пользовательские интерфейсы из ваших любимых научно-фантастических фильмов.

Не секрет, что конструкторы LEGO любят не только ребятишки, но и взрослые, особенно компьютерные энтузиасты, использующие детали популярного конструктора для любопытных поделок. Следует сразу уточнить, что никакого практического смысла проект новозеландского инженера — это просто красивая с визуальной и инженерной точек зрения игрушка.

Инженер изначально изготовил OLED-экран размером с ноготь — похож на тот, который он использовал в прошлом месяце в другом проекте, чтобы создать механическую клавиатуру, где каждая клавиша имела свой собственный дисплей. Он взял OLED-матрицу с диагональю 0,42 дюйма и разрешением 72 на 40 пикселей и подал на него питание с помощью специально изготовленной печатной платы, содержащей 32-битный микроконтроллер серии ARM Cortex-M0 под названием STM32F030F4P6TR с 16 килобайтами флэш-памяти и 4 килобайтами оперативной. Оба питаются от системы LEGO 9V с токопроводящими полосками, встроенными в выступы (LEGO больше не производит системы 9 В из соображений безопасности и товарности).

Very happy about this. pic.twitter.com/1FofmKbqJP

— James Brown (@ancient_james) June 7, 2022